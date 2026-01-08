Przyjaciele są ważną częścią życia. System wsparcia, na którym można polegać potrafi wyciągnąć z niejednego doła. Dobrzy przyjaciele troszczą się o siebie. To ramiona, na których można się wypłakać po ciężkim dniu. Ale co, jeśli twój system wsparcia tak naprawdę nie działa, nie wspiera? Kochający, troskliwi i wspierający przyjaciele mogą zdziałać cuda dla ogólnego dobrego samopoczucia psychicznego. W przeciwieństwie do toksycznych przyjaciół, którzy rujnują emocjonalnie emocjonalnie.

Toksyczna osoba to ktoś, kto regularnie rani innych. Aktywnie pracuje na to, aby nieustannie cię poniżać. W jaki sposób to robią?

Nie szanują twoich granic

Wyznaczanie granic jest kluczem do każdego zdrowego, funkcjonującego związku. Granice mogą dotyczyć dowolnego tematu i nie muszą mieć sensu dla wszystkich. Jeśli przyjaciel nieustannie łamie wyznaczone przez ciebie granice, istnieje prawdopodobieństwo, że jest toksyczny. Czasami to świadomy akt; w innych przypadkach dzieje się to nieświadomie. Jeśli ponowne wyznaczenie granic nie przyniesie żadnej zmiany w zachowaniu, następnym krokiem jest jasne zakomunikowanie konsekwencji takich działań.

Toksyczny przyjaciel martwi się tylko o siebie. Naciska, abyś robiła rzeczy, z którymi nie czujesz się komfortowo i wylewa na ciebie swoje emocje i uczucia. Jeżeli czujesz się dosłownie wypruta z emocji po spotkaniu z przyjacielem, najprawdopodobnie łączy was toksyczna przyjaźń. Toksyczny przyjaciel jest zazdrosny o innych twoich przyjaciół, ale to i tak ty obwiniasz siebie za wszystko w twojej przyjaźni.