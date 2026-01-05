Niestety nie każda przyjaźń przynosi pozytywne emocje i buduje samoocenę. Czasami możemy znaleźć się w relacji, która zamiast dawać nam siłę, wywołuje stres, frustrację i poczucie winy. Czujesz, że tkwisz w takim niezdrowym związku emocjonalnym z inną osobą? Taka relacja to toksyczna przyjaźń.

Czym jest toksyczna przyjaźń?

Toksyczna przyjaźń to relacja, w której jedna osoba wykorzystuje drugą. Manipuluje emocjami i szkodzi psychicznie. Przyjaźń jest jednostronna, pozbawiona równowagi i wzajemnego szacunku. Rozpoznanie toksycznej przyjaźni nie zawsze jest łatwe. Istnieje jednak kilka sygnałów. Jeśli czujesz, że stale musisz się tłumaczyć, przepraszać lub usprawiedliwiać swoje decyzje, może to być sygnał toksycznej relacji. Przyjaciel w toksycznej relacji często ignoruje twoje potrzeby emocjonalne. W toksycznej przyjaźni często występuje manipulacja emocjonalna. Dobrym przykładem jest np. wywoływanie poczucia winy.

Toksyczna przyjaźń: jak się uwolnić

Jeśli nie potrafisz inaczej, możesz po prostu odejść bez słowa. Czasem stopniowe wycofywanie się z relacji może być najlepszym rozwiązaniem. Kluczowe jest dbanie o własne zdrowie emocjonalne i wyznaczenie granic. Warto wtedy poszukać wsparcia u innych przyjaciół lub rodziny.

W niektórych przypadkach toksyczna przyjaźń może wywoływać silny stres, lęk lub depresję. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy terapeuty, który pomoże przepracować emocje i podjąć decyzje.