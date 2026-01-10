Solidna dawka miłości do siebie oraz nauka przyjmowania komplementów i docenienie swoich umiejętności jest więcej niż w porządku. Polubienie postaci odbijającej się w lustrze i samoakceptacja otwiera drzwi do uzyskania harmonii, spokoju i szczęścia. Trzeba jednak uważać na proporcje, aby z tego przepisu na życie nie wyłoniła się narcystyczna osobowość lub syndrom głównego bohatera.

Syndrom głównego bohatera: czym jest i jak się objawia

Relacje z innymi ludźmi są nam potrzebne. Dążymy do kontaktu, zawiązujemy nowe znajomości i pielęgnujemy przyjaźnie. Ale gdy dopadnie nas syndrom głównego bohatera grupa osób, wśród których toczy się nasze życie zaczyna być odbierana jako statyści. Są tłem dla wydarzeń rozgrywających się w naszym życiu, które jest przecież najważniejsze zarówno dla nas, jak i dla nich. Przyjaciele i rodzina zostają zepchnięci do jednej funkcji – stają się powiernikami naszych sekretów i mają być wsparciem w trudnych chwilach. To nie jedyna pułapka.

Kolejnym objawem syndromu głównego bohatera jest traktowanie życia jako film, w którym główną rolę odgrywamy my sami. Aby fabuła była ciekawa, często koloryzujemy opowiadane historie i podkręcamy emocje, aby ciągle być w centrum uwagi. Utrzymanie pozytywnego wizerunku to podstawa, a wszelkie objawy krytyki lub ironii skierowane do nas od innych osób są automatycznie neutralizowane, a taka osoba odchodzi z kręgu wspomnianych już statystów.

Niekiedy syndrom głównego bohatera może być powiązany z cechami narcystycznych osobowości. Wówczas zatraca się kontakt z rzeczywistością. Następuje za to zwrócenie się w stronę fantazji, która jest bardziej atrakcyjna. Nie chodzi wyłącznie o przedstawienie się z jak najlepszej strony, ale o wykreowanie wizerunku idealnego. Prowadzi to do uzależnienia się od oceny innych, ponieważ tak jak w filmie – aby odnieść sukces potrzebna jest publiczność.