Chociaż to dobrze zbilansowana dieta powinna stanowić podstawowe źródło witamin i składników mineralnych u przyszłych mam1, stosowanie preparatów wielowitaminowych może wspomóc prawidłowy przebieg ciąży2. Ważne jest jednak to, aby z pełną świadomością podejść do ich wyboru. Sprawdź, jak wybrać suplement diety w ciąży.

Czy trzeba stosować suplementy diety w ciąży?

W ciąży zmienia się zapotrzebowanie organizmu na energię oraz niektóre składniki – w tym witaminy i minerały. Część z tych substancji jest zużywana na potrzeby prawidłowego rozwoju płodu, a część odpowiada za prawidłowy przebieg ciąży i ogólny dobrostan przyszłej mamy.

Jak wynika ze stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP), suplementy diety w ciąży są potrzebne – o ile zawierają substancje, których podaż u ciężarnych nie jest wystarczająca m.in. kwas foliowy, witamina D, jod, DHA lub nie da się zaspokoić ich zapotrzebowania wyłącznie poprzez spożywanie produktów spożywczych3.

Jak wybrać suplement diety w ciąży?

Szeroki wybór preparatów wielowitaminowych dla przyszłych mam jest spory, co może utrudniać podjęcie ostatecznej decyzji. Zatem na co zwrócić szczególną uwagę, aby faktycznie wspierać prawidłowy przebieg ciąży?

Sprawdź składniki aktywne

Upewnij się, że wybrany przez Ciebie suplement diety zawiera odpowiednie składniki aktywne, np. kwas foliowy, witaminę D, jod, DHA. To właśnie one są rekomendowane przez PTGiP3.

W okresie ciąży szczególne znaczenie ma suplementacja folianów (najlepiej w aktywnej formie), które mają przewagę nad nieaktywnym kwasem foliowym. Natomiast spożywanie kwasu foliowego to zdecydowanie za mało, ponieważ do prawidłowego przebiegu szlaku folianów potrzebne są także: witamina B6, witamina B12 oraz cholina4.

– Mając na uwadze stanowisko PTGiP w zakresie suplementacji folianów, witaminy B6 i B12 oraz choliny, z dużą starannością podeszliśmy do opracowania składu suplementów diety Pueria UNO Active5 oraz Pueria DUO Active6. Zawierają nie tylko aktywny kwas foliowy, ale też witaminy B6 i B12 oraz cholinę. Skład uzupełniają: witamina D, jod oraz DHA + EPA – wyjaśnia przedstawiciel marki Pueria.

Wybierz preparat dostosowany do etapu ciąży

Wraz z postępem ciąży zmienia się zapotrzebowanie na określone składniki. Przykładowo w II i III trymestrze będziesz potrzebować więcej kwasu DHA2 oraz więcej aktywnego kwasu foliowego (nawet 0,6-0,8 mg)7. Nie sprawdzi się więc stosowanie jednego suplementu przez cały okres ciąży.

Decydując się na konkretny produkt, zwróć uwagę na jego przeznaczenie. Inny suplement diety spożywaj od początku ciąży do końca 12. tygodnia, a inny – powyżej 13. tygodnia ciąży. Natomiast jeśli dopiero przygotowujesz się do macierzyństwa zwróć uwagę na produkty przeznaczone do stosowania w okresie przedkoncepcyjnym, np. Pueria Pre.

Postaw na czysty skład

W trosce o zdrowie swoje i swojego dziecka wybieraj suplementy diety w ciąży ze składem ograniczającym się wyłącznie do składników aktywnych – bez barwników, substancji wypełniających i konserwantów syntetycznych. W te kryteria wpisują się m.in. suplementy diety Pueria przeznaczone dla kobiet planujących oraz będących w ciąży oraz podczas laktacji.

Artykuł we współpracy z Pueria

