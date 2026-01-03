January blues to termin określający obniżony nastrój, zmęczenie i brak motywacji. Czujesz się podobnie? Jesteśmy tu z tobą. Jest to zjawisko bardzo powszechne i wynika z połączenia kilku czynników. Z tą przypadłością można na szczęście skutecznie walczyć. W jaki sposób? Już spieszymy z tłumaczeniem.

5 sposobów na january blues

1. Zadbaj o światło i ruch

Nawet krótki spacer w ciągu dnia może poprawić nastrój dzięki zwiększeniu poziomu serotoniny. Jeśli nie masz czasu, rozważ lampę do terapii światłem. Regularne ćwiczenia, nawet 15 minut dziennie, poprawiają krążenie i wywołują wyrzut endorfin, czyli hormonów szczęścia.

2. Wprowadź małe przyjemności

Zaplanuj coś, na co czekasz: wieczór filmowy, książkę, domowe spa. Małe, codzienne rytuały pomagają przełamać rutynę i dodać dniom odrobinę koloru. Stosuj zasadę 5 minut: jeśli nie możesz się zebrać, zacznij od 5 minut dowolnej czynności, np. porządków, ćwiczeń, to zwykle wystarcza, by się rozkręcić.

3. Zrób porządek z postanowieniami

Zacznij od małych, realnych celów zamiast rzucać się na wszystko naraz. Poczucie sukcesu motywuje bardziej niż frustracja z powodu nierealistycznych oczekiwań. Pomyśl o ,,postanowieniach zimowych”, drobnych zmianach, które poprawiają samopoczucie, zamiast wielkich, długoterminowych projektów.

4. Uzupełnij dietę i witaminy

W okresie zimowym jej niedobór jest częsty i może wpływać na obniżenie nastroju, rozważ suplementację. Ogranicz cukry proste i ciężkostrawne potrawy na rzecz ciepłych zup, herbat z imbirem i produktów bogatych w magnez (np. orzechy, gorzka czekolada).

5. Znajdź czas na relaks i regenerację

Medytacja lub głębokie oddychanie pomogą zmniejszyć napięcie i wyciszyć myśli. Możesz zacząć od aplikacji do medytacji, np. Calm czy Headspace. Śpij regularnie, postaraj się zasypiać i budzić o stałych porach. Regeneracja to klucz do lepszego samopoczucia.