Suchy i męczący lub uporczywy i mokry – kaszel może bardzo utrudniać wieczorny wypoczynek, co skutkuje niewysypianiem się i zmęczeniem w ciągu dnia. Kaszlesz intensywnie w nocy i nie daje Ci to spokoju? A może Twoje dziecko często ma ataki kaszlu podczas snu i chcesz pomóc mu lepiej wypocząć? Dowiedz się, jak w kilku krokach naturalnie i skutecznie zapobiegać kaszlowi w nocy.

Krok 1 – rozpoznaj rodzaj duszącego kaszlu w nocy

Napady kaszlu wieczorem są szczególnie uciążliwe, bo powodują znaczne trudności w zasypianiu, nocne wybudzenia i uniemożliwiają wejście w głęboki sen. Dlatego, by złagodzić te ataki, trzeba rozpoznać charakter kaszlu. W tym zakresie można wyróżnić:

kaszel suchy – bez odkrztuszania plwociny;

kaszel mokry (produktywny, wilgotny) – z odkrztuszaniem wydzieliny [1].

Kaszel suchy najczęściej ma związek z przebytą niedawno infekcją. Powoduje uczucie „drapania w gardle”. Mimo że jest uporczywy i męczący oraz nasila się w nocy, zwykle mija sam, bez specjalistycznego leczenia [2]. Natomiast przy kaszlu mokrym dochodzi do odkrztuszania plwociny z dróg oddechowych, która ma różne cechy. Przykładowo ropna, gęsta, o zielonożółtym zabarwieniu może wskazywać na zapalenie oskrzeli lub zakażenie zatok przynosowych [3].

Krok 2 – ustal przyczynę nocnego kaszlu

Najczęściej kaszel w nocy nasila się w pozycji leżącej. Może być objawem nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych lub infekcji dróg oddechowych, ale może być również spowodowany refluksem żołądkowo-przełykowym. Wówczas najczęściej towarzyszą mu zgaga oraz odbijanie i dyskomfort w nadbrzuszu. Inną przyczyną nocnego kaszlu może być alergia na roztocza kurzu domowego, pyłki, pierze w pościeli, a nawet sierść kota lub psa. Często wtedy towarzyszy mu świszczący oddech [4].

Męczący kaszel w nocy może być również związany z innymi czynnikami np. zmianami temperatury, oddychaniem zbyt suchym lub gorącym powietrzem, głębokim wdechem, hiperwentylacją, a także narażeniem na dym tytoniowy, aerozole, perfumy lub zapylenie [5]. Do innych przyczyn kaszlu pojawiającego się przed snem należą choroby przewlekłe, w tym m.in. astma, krztusiec, niewydolność serca, choroba nowotworowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Ponadto uporczywy kaszel nocny może być czasami wywoływany przez niektóre leki. Często przyczyną są środki przyjmowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego [4].

Krok 3 – wykorzystaj domowe metody leczenia kaszlu w nocy

Aby pozbyć się nocnego kaszlu, można na 30 minut przed snem spożyć łyżeczkę miodu [1]. Trzeba pamiętać także o nawadnianiu organizmu w ciągu dnia. W przypadku suchego kaszlu pomaga również ssanie pastylek lub twardych cukierków przed snem, żeby nawilżyć błonę śluzową gardła lub picie ciepłych płynów, takich jak herbata [2].

Przy kaszlu mokrym można robić inhalacje 0,9% roztworem soli fizjologicznej oraz wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne np. oklepywanie pleców w ciągu dnia. Nie należy hamować odruchu kaszlowego, ale też nie można przyjmować leków rozrzedzających zalegającą wydzielinę bezpośrednio przed snem (zażywa się je w ciągu dnia, najlepiej rano) [3].

Krok 4 – uwzględnij działania profilaktyczne przy nocnym kaszlu

W zmniejszeniu intensywności i częstotliwości nocnego kaszlu pomaga spanie na plecach z dodatkową poduszką pod głową i ramionami [3]. Profilaktycznie można wietrzyć pomieszczenia przed snem lub umieścić nawilżacz powietrza w sypialni, zwłaszcza jeśli kaszel jest spowodowany przeziębieniem lub suchym powietrzem [2].

Należy również unikać spania w miejscach zadymionych oraz ograniczyć palenie tytoniu. W przypadku kaszlu będącego wynikiem reakcji alergicznej, trzeba pozbyć się z otoczenia alergenów np. kołdry z pierza [2]. W sezonie grzewczym warto zmniejszyć ogrzewanie w sypialni do temperatury 18-19°C, bo zbyt suche powietrze może powodować wysuszenie błon śluzowych i wywoływać kaszel. Przy objawach przeziębienia lub alergii trzeba pamiętać o wyczyszczeniu nosa przed pójściem spać, bo często nocny kaszel ma związek ze spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła [4].

Jeśli mimo zastosowanych domowych metod kaszel w nocy nie mija i utrudnia spokojny sen, należy zgłosić się do lekarza.

Artykuł na zlecenie marki Deflegmin

