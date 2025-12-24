W święta nie liczymy kalorii i pozwalamy sobie na dokładkę ulubionego sernika. Niestety jedzenie ciężkostrawnych potraw i słodyczy naraz może skutkować problemami z trawieniem. Jak wspomóc pracę układu pokarmowego w świąteczne dni? Pomogą te sposoby.

Ziołowe napary

Napary z mięty, rumianku czy kopru włoskiego nie tylko zmniejszają wzdęcia i uczucie pełności w brzuchu, ale też działają kojąco i rozluźniająco. Pij, kiedy są jeszcze ciepłe, by zniwelować dyskomfort związany ze świątecznym przejedzeniem.

Delikatny ruch zamiast leżenia

Leżenie po obfitym posiłku sprzyja refluksowi, ciężkości i uczuciu „kamienia w żołądku”, dlatego nawet w święta warto zaplanować krótki, spokojny spacer, który poprawi perystaltykę jelit i zmniejszy uczucie przepełnienia. Nie chodzi o ruch „na spalanie kalorii”, lecz wsparcie trawienia.

Przyprawy, które wspierają pracę jelit w święta

O tym, jak wspomóc układ trawienny w święta warto pomyśleć już w trakcie przygotowania potraw. Korzystny wpływ na pracę jelit mają przede wszystkim przyprawy, które możemy dodać do ciężkostrawnych dań. To między innymi majeranek, kminek, imbir czy anyż.

Przerwa od jedzenia

Siedzenie przy wspólnym stole sprzyja sięganiu po kolejną dokładkę. Tymczasem największą ulgę w problemach trawiennych może dać chwilowe powstrzymanie się od jedzenia. W tym czasie układ pokarmowy ma szansę poradzić sobie z tym, co już znalazło się na naszym talerzu.

Detoks po świętach

To normalne, że po kilku świątecznych dniach możemy czuć się przejedzeni i ociężali, dlatego tak ważne jest, by pomóc organizmowi wrócić do naturalnego rytmu. Co możemy zrobić? Jeść lekkostrawne posiłki, pić dużo wody czy sięgać po ciepłe, ziołowe napary wspomagające trawienie.