Kwas foliowy (witamina B9) i witamina B12 ściśle współpracują w organizmie. Zwłaszcza w procesach metabolicznych. Przyjmowanie kwasu foliowego bez odpowiedniej ilości witaminy B12 może maskować niedobór B12, co ma istotne znaczenie dla zdrowia.

Kwas foliowy i witamina B12

Witamina B12 pomaga przekształcać kwas foliowy w jego aktywną formę (tetrahydrofolian), co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedobór zarówno kwasu foliowego, jak i witaminy B12 prowadzi do niedokrwistości megaloblastycznej, czyli zaburzenia produkcji czerwonych krwinek.

Witamina B12 jest niezbędna dla zdrowia układu nerwowego. Jej niedobór, jeśli nie jest zauważony z powodu przyjmowania samego kwasu foliowego, może skutkować uszkodzeniem nerwów, mrowieniem, osłabieniem mięśni, a nawet problemami z pamięcią. Niedobór witaminy B12 mimo suplementacji kwasem foliowym może zakłócić ten proces. Z tego powodu często zaleca się przyjmowanie kwasu foliowego w skojarzeniu z witaminą B12. Suplementację zawsze najlepiej skonsultować z lekarzem.