Oczy są najważniejszym, centralnym elementem twarzy, na który patrzymy prowadząc rozmowę. Spojrzenia wyrażają zainteresowanie drugą osobą, przyciągają oraz podtrzymują uwagę. Przemęczenie, stres i przepracowanie to jedne z głównych czynników, które powodują cienie pod oczami. W jaki sposób pozbyć się problemu i odzyskać promienny wygląd? Oprócz odpowiedniej pielęgnacji, ważne jest także to, co ląduje na naszym talerzu. Jakie produkty spożywcze i witaminy pomogą pozbyć się ciemnych kręgów pod oczami?

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i starzeje się najszybciej. Jest też trudna w codziennej pielęgnacji ze względu na to, że w tym obszarze nie występują gruczoły łojowe, a ochronny płaszcz hydrolipidowy jest o wiele słabszy.

Co jest przyczyną cieni pod oczami?

Co sprawia, że niektórzy z nas muszą codziennie tuszować cienie pod oczami, by pozbyć się zmęczonego wyglądu, podczas gdy innych problem ten zupełnie nie dotyczy? Przyczyn może być wiele. Dotyczą one uwarunkowań genetycznych oraz stylu życia oraz diety.

Przyczyny biologiczne:

Genetyka ­ – jeżeli w Twojej rodzinie występował ten problem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie genetyka jest główną przyczyną, nie zaś Twój tryb życia.

– jeżeli w Twojej rodzinie występował ten problem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie genetyka jest główną przyczyną, nie zaś Twój tryb życia. Odcień skóry –cienie pod oczami mogą być także spowodowane pigmentacją skóry.

–cienie pod oczami mogą być także spowodowane pigmentacją skóry. Wiek – wraz z wiekiem skóra pod oczami staje się coraz cieńsza. Straty kolagenu w skórze powodują jej zwiotczenie i zwiększoną widoczność naczyń krwionośnych. Sprawia to, że zaciemnienie pod oczami są bardziej widoczne.

Przyczyny związane ze stylem życia:

Używki – palenie papierosów i picie alkoholu może wpływać na występowanie cieni pod oczami. Wszystko przez nagromadzone toksyny i odwodnienie. Skóra nie jest wystarczająco dotleniona, jej koloryt robi się szary, brak jej blasku i nawilżenia.

– palenie papierosów i picie alkoholu może wpływać na występowanie cieni pod oczami. Wszystko przez nagromadzone toksyny i odwodnienie. Skóra nie jest wystarczająco dotleniona, jej koloryt robi się szary, brak jej blasku i nawilżenia. Dieta – niedobór składników pokarmowych, a w szczególności żelaza może doprowadzić do pojawienia się cieni pod oczami.

– niedobór składników pokarmowych, a w szczególności żelaza może doprowadzić do pojawienia się cieni pod oczami. Brak snu i zmęczenie – Osoby dorosłe potrzebują od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę. Zbyt mała ilość snu może powodować, że skóra staje się matowa i poszarzałą, co prowadzi do bardziej widocznych kręgów.

– Osoby dorosłe potrzebują od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę. Zbyt mała ilość snu może powodować, że skóra staje się matowa i poszarzałą, co prowadzi do bardziej widocznych kręgów. Ekspozycja na słońce – słońce sprzyja produkcji melaniny, co oznacza, że ​​cienie pod oczami mogą się pogłębiać.

słońce sprzyja produkcji melaniny, co oznacza, że ​​cienie pod oczami mogą się pogłębiać. Przesuszenie skóry – brak wystarczającej ilości przyjmowanych płynów. Pamiętaj o nawilżeniu skóry od zewnątrz i od wewnątrz.

Rodzaje cieni pod oczami:

Naczyniowe – cienie pod oczami związane ze zwiększoną widocznością naczyń krwionośnych. Blada i cienka skóra nie maskuje ich w wystarczający sposób.

cienie pod oczami związane ze zwiększoną widocznością naczyń krwionośnych. Blada i cienka skóra nie maskuje ich w wystarczający sposób. Barwnikowe – pojawiają się najczęściej na skutek ekspozycji na słońce. Są to typowe przebarwienia skóry.

pojawiają się najczęściej na skutek ekspozycji na słońce. Są to typowe przebarwienia skóry. Zanikowe – postępują wraz z procesem starzenia się skóry. Zagłębienia pod oczami z wiekiem stają się bardziej widoczne.

Sposób na cienie pod oczami

Istnieje oczywiście kilka oczywistych rozwiązań: rzucenie palenia, stosowanie filtrów przeciwsłonecznych oraz leczenie problemów medycznych. Ważne jest również codzienne picie wystarczającej ilości wody, unikanie stresu i wysypianie się.

Co jeść, aby zmniejszyć cienie pod oczami? Dieta dla skóry

Pomidory zawierają wiele przeciwutleniaczy i są bogate w likopen, który nadaje im ich czerwony kolor. Likopen pomaga chronić naczynia krwionośne i wspomaga krążenie krwi.

Ogórki również mogą pomóc w zmniejszeniu widoczności ciemnych kręgów pod oczami. Chociaż pierwsza myśl, która przychodzi do głowy po zobaczeniu ogórków na tej liście, to z pewnością szybki kompres i położenie plasterków na oczach. Co prawda jest to popularny sposób na zmniejszenie obrzęków oczu, ale ogórki działają korzystnie również po spożyciu. Dzięki wysokiej zawartości wody pomagają nawilżyć okolice oczu i zwalczyć cienie. A co ważniejsze, zawierają również krzemionkę, która może zwiększyć produkcję kolagenu.

Nasiona sezamu zawierają sporo przeciwutleniaczy, które mogą złagodzić objawy zmęczenia powodujące cienie pod oczami. Zawierają też witaminę E dla ogólnego zdrowia oczu, w tym wzroku.

Arbuzy mają podobnie wysoką zawartość wody jak ogórki i są zabarwione tym samym likopenem chroniącym naczynia krwionośne, co pomidory.

Wielozadaniowa maseczka z kurkumy. Ma więcej zalet niż składników

Witaminy i minerały, które możesz przyjmować w formie suplementów diety również pomogą zmniejszyć widoczność cieni pod oczami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: witaminę K, B12, C oraz żelazo.