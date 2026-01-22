Problemy z barkiem mogą mieć podłoże urazowe lub nieurazowe i często występują w populacji osób dorosłych. Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowym sportowcem, pracownikiem biurowym, czy osobą w podeszłym wieku, ból barku może utrudniać codzienne funkcjonowanie i pogarszać ogólną jakość życia. Z tego przewodnika dowiesz się więcej o przyczynach, diagnostyce, i leczeniu problemów z barkiem.

Jakie są główne przyczyny problemów z barkiem?

Dolegliwości ze strony stawu barkowego, takie jak ból barku, mogą być spowodowane różnymi czynnikami [1]. Do najczęstszych należą:

przeciążenia, powtarzalne mikroprzeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich (głównie stożka rotatorów), do których dochodzi w trakcie codziennych czynności lub aktywności sportowej;

nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe;

stany zapalne występujące w chorobach reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów [1].

Rzadziej ból barku jest manifestacją chorób innych narządów, m.in. zawału serca, guza płuca czy choroby wrzodowej [1].

Jak są najczęstsze problemy z barkiem u dorosłych?

Wśród głównych schorzeń związanych z bólem w obrębie barku doświadczanych przez osoby dorosłe znajdują się m.in.

uszkodzenie stożka rotatorów – naciągnięcia lub zerwania mięśni i ścięgien stabilizujących staw barkowy;

zarostowe zapalenie torebki stawowej (zamrożony bark) – sztywność i ból spowodowane ograniczoną ruchomością torebki stawowej barku;

urazy kompleksu barkowego (zwichnięcia, złamania);

zespół ciasnoty podbarkowej – zablokowanie ruchu wślizgiwania się kości ramiennej pod wyrostek barkowy np. w wyniku stanu zapalnego kaletki;

uszkodzenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego;

choroby zapalne np. zapalenie kaletki maziowej – wypełnionego płynem worka, który amortyzuje staw;

choroba zwyrodnieniowa stawu barkowego [1, 2].

Jak diagnozuje się problemy z barkiem?

Dokładna diagnoza jest niezbędna do skutecznego leczenia, gdy pojawia się ból barku . Poszukiwanie przyczyny odczuwanych objawów wymaga konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości mają związek z urazem lub inną przyczyną „mechaniczną”, należy skonsultować się z ortopedą. Jeśli bólowi barku towarzyszą obrzęk i sztywność stawu, a także objawy ogólne np. stany podgorączkowe lub gorączka, nieuzasadnione zmniejszenie masy ciała, uczucie rozbicia i złe samopoczucie, należy udać się do reumatologa [1]. Po przeprowadzanym wywiadzie medycznym i badaniu fizykalnym lekarz może zlecić badania dodatkowe, takie jak morfologię, RTG, USG lub rezonans magnetyczny [3].

Jak wygląda leczenie problemów z barkiem?

Leczenie zależy od nasilenia i przyczyny bólu. Najczęściej pomocna jest rehabilitacja, fizykoterapia (np. krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki) oraz ćwiczenia [3]. W przypadku stanu zapalnego to lekarz powinien zadecydować, jakie leki musi przyjmować pacjent. Najczęściej są to niesteroidowe środki przeciwzapalne podawane doustnie lub miejscowo. W przypadku poważny problemów z barkiem, które powodują duży ból, zwłaszcza nocy, lekarz może zaproponować miejscowe podanie tzw. blokady w formie leku znieczulającego z glikokortykosteroidem. Jedynie czasami istnieją wskazania do leczenia operacyjnego [1].

Co pomaga w powrocie do sprawności przy problemach z barkiem?

Zasadniczym celem terapeutycznym przy problemach z barkiem jest redukcja bólu w obrębie stawu oraz przywrócenie zakresu ruchu i poprawa funkcji ramienia [2]. W początkowej fazie leczenia, kiedy dolegliwości są nasilone, stosuje się ćwiczenia bierne w odciążeniu, czyli takie, kiedy to fizjoterapeuta wykonuje ruchy ręką pacjenta [3]. Potem w powrocie do sprawności pomaga aktywność nastawiona na wzmocnienie siły mięśniowej otaczających mięśni w obrębie barku [1]. Zaleca się, żeby ich intensywność była stopniowo zwiększana, a wykonywanie zostało poprzedzone konsultacją u fizjoterapeuty [2].

Ponadto przy problemach z barkiem wskazane są masaże w celu redukcji napięcia mięśni w górnej i dolnej części pleców i szyi oraz działania profilaktyczne, takie jak utrzymanie prawidłowej postawy ciała lub dbanie o właściwą technikę ruchu, zwłaszcza przy sportach angażujących barki [2].

