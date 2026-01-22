Problemy z barkiem u dorosłych – kompletny przewodnik od diagnozy po powrót do sprawności
Problemy z barkiem mogą mieć podłoże urazowe lub nieurazowe i często występują w populacji osób dorosłych. Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowym sportowcem, pracownikiem biurowym, czy osobą w podeszłym wieku, ból barku może utrudniać codzienne funkcjonowanie i pogarszać ogólną jakość życia. Z tego przewodnika dowiesz się więcej o przyczynach, diagnostyce, i leczeniu problemów z barkiem.
Jakie są główne przyczyny problemów z barkiem?
Dolegliwości ze strony stawu barkowego, takie jak ból barku, mogą być spowodowane różnymi czynnikami [1]. Do najczęstszych należą:
- przeciążenia, powtarzalne mikroprzeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich (głównie stożka rotatorów), do których dochodzi w trakcie codziennych czynności lub aktywności sportowej;
- nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe;
- stany zapalne występujące w chorobach reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów [1].
Rzadziej ból barku jest manifestacją chorób innych narządów, m.in. zawału serca, guza płuca czy choroby wrzodowej [1].
Jak są najczęstsze problemy z barkiem u dorosłych?
Wśród głównych schorzeń związanych z bólem w obrębie barku doświadczanych przez osoby dorosłe znajdują się m.in.
- uszkodzenie stożka rotatorów – naciągnięcia lub zerwania mięśni i ścięgien stabilizujących staw barkowy;
- zarostowe zapalenie torebki stawowej (zamrożony bark) – sztywność i ból spowodowane ograniczoną ruchomością torebki stawowej barku;
- urazy kompleksu barkowego (zwichnięcia, złamania);
- zespół ciasnoty podbarkowej – zablokowanie ruchu wślizgiwania się kości ramiennej pod wyrostek barkowy np. w wyniku stanu zapalnego kaletki;
- uszkodzenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego;
- choroby zapalne np. zapalenie kaletki maziowej – wypełnionego płynem worka, który amortyzuje staw;
- choroba zwyrodnieniowa stawu barkowego [1, 2].
Jak diagnozuje się problemy z barkiem?
Dokładna diagnoza jest niezbędna do skutecznego leczenia, gdy pojawia się ból barku. Poszukiwanie przyczyny odczuwanych objawów wymaga konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości mają związek z urazem lub inną przyczyną „mechaniczną”, należy skonsultować się z ortopedą. Jeśli bólowi barku towarzyszą obrzęk i sztywność stawu, a także objawy ogólne np. stany podgorączkowe lub gorączka, nieuzasadnione zmniejszenie masy ciała, uczucie rozbicia i złe samopoczucie, należy udać się do reumatologa [1]. Po przeprowadzanym wywiadzie medycznym i badaniu fizykalnym lekarz może zlecić badania dodatkowe, takie jak morfologię, RTG, USG lub rezonans magnetyczny [3].
Jak wygląda leczenie problemów z barkiem?
Leczenie zależy od nasilenia i przyczyny bólu. Najczęściej pomocna jest rehabilitacja, fizykoterapia (np. krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki) oraz ćwiczenia [3]. W przypadku stanu zapalnego to lekarz powinien zadecydować, jakie leki musi przyjmować pacjent. Najczęściej są to niesteroidowe środki przeciwzapalne podawane doustnie lub miejscowo. W przypadku poważny problemów z barkiem, które powodują duży ból, zwłaszcza nocy, lekarz może zaproponować miejscowe podanie tzw. blokady w formie leku znieczulającego z glikokortykosteroidem. Jedynie czasami istnieją wskazania do leczenia operacyjnego [1].
Co pomaga w powrocie do sprawności przy problemach z barkiem?
Zasadniczym celem terapeutycznym przy problemach z barkiem jest redukcja bólu w obrębie stawu oraz przywrócenie zakresu ruchu i poprawa funkcji ramienia [2]. W początkowej fazie leczenia, kiedy dolegliwości są nasilone, stosuje się ćwiczenia bierne w odciążeniu, czyli takie, kiedy to fizjoterapeuta wykonuje ruchy ręką pacjenta [3]. Potem w powrocie do sprawności pomaga aktywność nastawiona na wzmocnienie siły mięśniowej otaczających mięśni w obrębie barku [1]. Zaleca się, żeby ich intensywność była stopniowo zwiększana, a wykonywanie zostało poprzedzone konsultacją u fizjoterapeuty [2].
Ponadto przy problemach z barkiem wskazane są masaże w celu redukcji napięcia mięśni w górnej i dolnej części pleców i szyi oraz działania profilaktyczne, takie jak utrzymanie prawidłowej postawy ciała lub dbanie o właściwą technikę ruchu, zwłaszcza przy sportach angażujących barki [2].
Artykuł na zlecenie marki Diky
Bibliografia
- Guła Z., Korkosz M., Ból barku: przyczyny, objawy i leczenie, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2022, witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/objawy/88166,bol-barku (dostęp: 02.12.2025).
- Kassolik K i in., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku w podstawowej opiece zdrowotnej, Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(3): 277–291.
- Wiercińska M., Zespół bolesnego barku, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2023, witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/140624,zespol-bolesnego-barku (dostęp: 02.12.2025).