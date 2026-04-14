Olga Kalicka rozpoczęła ajurwedyjskie oczyszczanie wątroby, co oznacza, że czeka ją 5 dni głodówki. Informacją podzieliła się w mediach społecznościowych, wywołując tym samym dyskusję na temat tego typu praktyk. „Dziś zaczynam bardzo wyjątkowy tydzień” – powiedziała aktorka.

Olga Kalicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek. Widzowie znają ją z takich produkcji, jak „Rodzinka.pl” czy „Dziewczyny z Dubaju”. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, a urywkami swojej codzienności dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio opowiedziała o tym, że rozpoczyna kilkudniowy detoks mający na celu oczyszczenie wątroby.

Olga Kalicka poddała się głodówce

Rozpoczynam dziś ajurwedyjskie oczyszczanie ~ panchakarmę. Przede mną 5 dni głodówki. Nie wiem co się wydarzy, ale spróbuję podzielić się z Wami moimi odczuciami.

Zaczęła Olga Kalicka. Ajurwedyjska panchakarma to kompleksowy proces detoksykacji i regeneracji organizmu. Jego celem jest przede wszystkim oczyszczenie z toksyn, ale też poprawa trawienia czy wzmocnienie odporności. Proces obejmuje między innymi terapeutyczne wymioty czy ziołowe lewatywy. Wyznanie aktorki podzieliło internautów. Niektórzy wyrazili swoje wsparcie i podzielili się podobnymi doświadczeniami. Głos zabrali również eksperci.

Jako medyk uważam, że to totalnie niepotrzebne, a wręcz może przynieść skutki uboczne dla organizmu. Wątroba oczyszcza się sama i nie potrzebuje do tego głodówki…

Brzmi jeden z komentarzy.

źródło: www.instagram.com/olgakalicka

„Nie podważam w całości koncepcji Ayurwedy, natomiast warto sobie zadać racjonalne pytanie – w jakim celu robisz ten rzekomy „detoks”? Co to ma Ci dać? Jakie korzyści chcesz osiągnąć? I proszę bez ogólników w stylu „oczyścić się z toksyn”. Organizm potrzebuje energii, potrzebuje białka, antyoksydantów, witamin, składników mineralnych – i przez 5 dni chcesz mu to wszystko odebrać na rzecz… w zasadzie czego?” – dodał dietetyk Sebastian Dżula. Podobnie uważa specjalistka, która udzieliła komentarza dla portalu Medonet. „Wątroba na szczęście jest bardzo „mądrym” narządem i jako jeden z nielicznych potrafi się regenerować. Nie ma czegoś takiego jak „oczyszczanie wątroby” czy „oczyszczanie organizmu”.” – czytamy na stronie serwisu.