W przypadku pojawienia się objawów sugerujących niedostateczny poziom magnezu, warto rozważyć włączenie suplementacji tego pierwiastka. Jak czytamy w Medonecie zaleca się, aby preparaty zawierające magnez przyjmować razem z jedzeniem, gdyż spożywanie ich na czczo może skutkować nieprzyjemnymi reakcjami ze strony przewodu pokarmowego. Osoby stosujące leki powinny upewnić się, czy nie zachodzą interakcje pomiędzy magnezem a przyjmowanymi farmaceutykami.

Jakie są przyczyny niedoboru magnezu?

Wystąpienie takich dolegliwości jak bóle głowy, drażliwość, przewlekłe zmęczenie, brak apetytu czy trudności z zasypianiem może świadczyć o zbyt niskim poziomie magnezu w organizmie. W takich sytuacjach warto przeanalizować swój sposób odżywiania i sprawdzić, czy dostarczana ilość magnezu jest wystarczająca. Do niedoborów mogą prowadzić zarówno błędy żywieniowe, jak i nadmierne spożywanie alkoholu, działanie niektórych leków, długotrwały stres czy zaburzenia wchłaniania.

Jeżeli analiza diety wykaże niedostateczną podaż magnezu, warto wprowadzić odpowiednie zmiany w codziennym jadłospisie, a w razie potrzeby sięgnąć po suplementy. Należy jednak pamiętać, że preparaty magnezowe nie są w stanie zastąpić zbilansowanej diety i powinny być stosowane rozsądnie.

O jakiej porze najlepiej przyjmować magnez — rano czy wieczorem?

Wybór pory dnia na suplementację magnezu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz reakcji organizmu. Medonet wylicza, że u niektórych osób magnez może wspierać produkcję energii i działać pobudzająco, dlatego przyjmowanie go rano może pomóc w lepszym rozpoczęciu dnia i wspomóc metabolizm. Jednak zaleca się łączenie suplementacji magnezu z posiłkiem, ponieważ przyjmowanie go na pusty żołądek może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, biegunki czy wymioty. Warto obserwować własne reakcje na magnez — jeśli nie powoduje on pobudzenia, można rozważyć jego przyjmowanie wieczorem, gdyż u części osób działa relaksująco i sprzyja wyciszeniu.

Przyjmowanie magnezu w godzinach wieczornych, również w trakcie posiłku, może być korzystne dla tych, którzy po jego zażyciu odczuwają uspokojenie. Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, może ułatwiać zasypianie oraz wspomagać regenerację organizmu, która odbywa się najintensywniej podczas snu. Dodatkowo, wieczorna suplementacja może być pomocna, ponieważ w ciągu dnia magnez jest usuwany z organizmu pod wpływem spożycia kawy, herbaty, alkoholu czy napojów z fosforanami, takich jak cola.

Suplementacja magnezu a możliwe interakcje z lekami

Podczas stosowania magnezu należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne interakcje z innymi farmaceutykami. Niektóre leki, na przykład diuretyki, środki moczopędne czy preparaty żelaza, mogą wchodzić w niepożądane reakcje z magnezem, dlatego nie powinny być przyjmowane jednocześnie. Osoby zażywające leki powinny skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że suplementacja magnezu nie wpłynie negatywnie na skuteczność innych stosowanych preparatów i będzie dla nich bezpieczna.

Źródło: Medonet