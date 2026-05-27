Nicol Pniewska wyznała, że przez hejt, którego doświadczyła, zachorowała na bulimię. Finalistka „Królowej przetrwania” wyjaśniła, że zmagała się z presją idealnego wyglądu i nie mogła poradzić sobie z wyrzutami sumienia po jedzeniu.

Nicol Pniewska to influencerka, która dała się poznać szerszej publiczności w trzecim sezonie „Królowej przetrwania”. 21-latka dotarła w nim aż do finału i ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W ostatnich miesiącach głośno było o jej związku z synem Edyty Górniak Allanem Krupą. Para rozstała się w atmosferze skandalu, co było głośno komentowane w mediach. Celebrytka wyjawiła, że przez hejterskie komentarze ciężko zachorowała.

Nicol Pniewska o zmaganiach z bulimią

Nicol Pniewska gościła ostatnio w podcaście RMF FM „Szczerze Ci powiem”. W rozmowie z Kają Gołuchowską wróciła pamięcią do najtrudniejszego okresu swojego życia, kiedy przez presję społeczną cierpiała na depresję i zaburzenia odżywiania.

Po przeprowadzce z Niemiec do Warszawy przeżyłam ogromny hejt i mobbing w szkole. Powstawały anonimowe wpisy o mnie i mojej rodzinie, miałam ataki paniki, depresję i problemy z odżywianiem. To był najgorszy okres mojego życia.

Powiedziała. Uczestniczka „Królowej przetrwania” wyjaśniła, że dążyła do nieosiągalnego ideału. O skali problemu pomyślała dopiero wtedy, gdy nie potrafiła zapanować nad regularnymi wymiotami po zjedzeniu posiłku.

Wiedziałam, że robię sobie krzywdę, ale jednocześnie nie umiałam przestać. Ostatecznie sama zaczęłam z tym walczyć i później powiedziałam o wszystkim mamie.

Wyznała. Wyjaśniła, że postanowiła powiedzieć głośno o swoim doświadczeniu z myślą o osobach, które mierzą się z podobną sytuacją.

Chcę, żeby dziewczyny wiedziały, że nie można się tego wstydzić i trzeba szukać pomocy. Takie doświadczenia zostają z człowiekiem, ale mogą też wiele nauczyć.

Podsumowała.