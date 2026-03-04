Znana z serialu „Gliniarze” Monika Miller przeszła lifting tygrysi. Efektami zabiegu pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nowy rok, nowa twarz” – napisała na Instagramie.

Monika Miller to jedna z najbardziej wyrazistych postaci w polskim show-biznesie. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach, jak „Gliniarze” czy „Bartkowiak” oraz udział w programach telewizyjnych, m. in. „Tańcu z gwiazdami”. Wnuczka premiera Leszka Millera słynie z otwartości w poruszaniu niełatwych tematów. Szczerze mówi między innymi o problemach zdrowotnych, z którymi się zmaga. Aktorka choruje na CHaD i fibromialgię.Nie ukrywa też, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.

Monika Miller po lfitingu tygrysim. Na czym polega ten zabieg?

Na Instagramie Moniki Miller pojawiło się ostatnio jej zdjęcie z wymownym podpisem: „Nowy rok, nowa twarz”. Fotografię oznaczyła też hashtagiem #facelift, czyli lifting. Gwiazda serialu „Gliniarze” przeszła lifting tygrysi. Zabieg ten polega na chirurgicznym nacięciu skóry w okolicach skroni i podciągnięciu powięzi mięśniowych. Jego celem jest widoczne odmłodzenie – redukcja kurzych łapek i bruzd nosowo-wargowych. Dodatkowo unosi on policzki i brwi oraz daje efekt kociego oka.

To nie pierwszy raz, kiedy Monika Miller otwarcie przyznaje się do poprawiania urody. W 2020 roku poinformowała swoich fanów, że przeszła operację powiększenia biustu.