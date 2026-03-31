Monika Miller zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, jaką diagnozę usłyszała od lekarzy. Ta choroba może wywoływać między innymi niekontrolowane skurcze mięśni czy omdlenia.

Monika Miller otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem. Gwiazda serialu „Gliniarze” choruje na fibromialgię, czyli chorobę reumatyczną objawiającą się bólem mięśni i stawów, chronicznym zmęczeniem czy zaburzeniami snu. W mediach społecznościowych dzieli się też swoimi doświadczeniami z chorobą afektywną dwubiegunową. Teraz celebrytka wyznała, że mierzy się z kolejnym schorzeniem. Zdiagnozowano u niej tężyczkę.

Byłam dziś na badaniach i wyszło, że mam tężyczkę, co by tłumaczyło moje ataki omdlenia. No nie jestem zadowolona, ale przynajmniej teraz będę mogła coś na to poradzić. Dodatkowo mam uszkodzony układ przywspółczulny

Poinformowała na Instagramie Monika Miller. Jak podaje serwis Medonet: „Tężyczka jest stanem chorobowym polegającym na mimowolnym skurczu mięśni, który nie tylko prowadzi do bolesnych skurczów mięśni, ale również skurczów krtani i zaburzeń czucia.”. Choroba wywoływana jest przez zbyt niski poziom wapnia we krwi lub zaburzenia równowagi elektrolitowej. Do najczęstszych objawów należą drętwienie wokół ust, uczucie mrowienia dłoni i stóp czy drgawki. W cięższych przypadkach pojawiają się silne bóle głowy, wymioty, a nawet utrata przytomności. Aby potwierdzić diagnozę, należy przeprowadzić specjalne badanie, tzw. próbę tężyczkową.