Codzienne obowiązki w domu i w pracy, konfrontacje z innymi ludźmi i ciągłe rozproszenie uwagi mogą powodować napady stresu i lęku. Aby dać im ujście stosujemy różnorodne techniki relaksacyjne. Od długich spacerów, po odprężające kąpiele, zajęcia z jogi lub inne aktywności fizyczne. Czasami jednak potrzebujemy natychmiastowego lekarstwa, które pomoże ukoić nerwy i odzyskać równowagę. Wówczas pomocne mogą okazać się mikromedytacje. Praktykowane w ciągu dnia pomogą przywrócić uczucie spokoju – bez względu na to, jak napięty jest harmonogram zadań.

Mikromedytacja: czym jest i co daje?

Mikromedytacje to po prostu krótsze sekwencje medytacyjne. Różnią się w zależności od Twoich preferencji i mogą obejmować dowolnie wybrane techniki, na przykład pracę z oddechem, medytacje wizualne lub dowolną inną praktykę uważności, którą lubisz stosować. Mikromedytacje trwają od około jednej do pięciu minut. Są również świetnym sposobem na zapoznanie się z ideą medytacji, dla osób, które jeszcze jej nie próbowały lub nie mogą skoncentrować się podczas dłuższych sesji czy też nie znalazłeś jeszcze odpowiedniej dla siebie metody.

Jak nie radzić sobie ze stresem? To tylko pogarsza sytuację

Wystarczy kilka minut wyciszenia w odosobnionym miejscu, aby zmniejszyć uczucie niepokoju i odzyskać koncentrację. Wyniki badań z 2019 roku opublikowane w Behavioural Brain Research dotyczyły osób, które zdecydowały się wypróbować krótkich 13-minutowych medytacji pod opieką doświadczonych nauczycieli. Po czterech tygodniach praktyk osoby te doświadczyły poprawy samopoczucia, były też bardziej uważne i odzyskały uczucie spokoju. Badanie wykazało również, że „stosunkowo krótkie” praktyki medytacyjne miały podobne korzyści jak dłuższe, bardziej intensywne medytacje. Okazuje się więc, że kluczem do sukcesu jest jakość, a nie ilość. Możesz medytować przez długi czas bez zaangażowania i prawdopodobnie nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, ale jeśli poświęcisz mniej czasu za to w pełni zainwestujesz swój czas i uwagę, będzie to bardziej korzystne. Co ważne, wcale nie musisz czekać, aż poczujesz stres bądź niepokój, aby zastosować mikromedytację – poświęcenie kilku chwil w ciągu dnia na ćwiczenie uważności może mieć również działanie zapobiegawcze, jeśli chodzi o łagodzenie stresu i napięcia.