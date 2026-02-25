Ze względu na wykrytą w dzieciństwie chorobę Otto-Chrobaka Maja Hyży musiała przejść wiele operacji. Tym razem zdecydowała się jednak na zabieg z zakresu chirurgii plastycznej. Relacją z kliniki podzieliła się na Instagramie.

Maja Hyży ma za sobą wiele operacji. Wokalistka od dziecka zmaga się z poważnym schorzeniem biodra, przez które musiała przywyknąć do pobytów w szpitalu. Ostatni zabieg przeszła w lipcu ubiegłego roku. Już wtedy ujawniła, że czekają ją kolejne hospitalizacje. Tym razem chodzi jednak o zabieg abdominoplastyki.

Maja Hyży poddała się operacji plastycznej

Brzuch, który dał życie czwórce dzieci, dziś oddaję w dobre ręce.

Napisała na Instagramie Maja Hyży. Piosenkarka, która jest mamą czwórki dzieci, zdecydowała się na zabieg plastyki brzucha, który polega na usunięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej oraz modelowaniu mięśni. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z kliniki. Wokalistka wyjawiła, dlaczego postanowiła poddać się operacji.

Zrobię to dla siebie, żebym była zadowolona, szczęśliwa i piękna.

Wyjaśniła. W komentarzach pod jej wpisem nie zabrakło słów wsparcia.

Powodzenia Maju Kto, jak nie kobieta podoła temu! Podziwiam Pani odwagę, życzę powodzenia, żeby wszystko się udało.

Piszą internautki.