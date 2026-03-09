Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, niedawno po raz drugi została mamą. Influencerka wyznała, że ma za sobą poród siłami natury, o którym marzyła po tym, jak jej pierwsza ciąża zakończyła się niespodziewanym cesarskim cięciem. „Ostatnie 40 minut rodziłam bez znieczulenia – to był hardcore” – relacjonowała.

Do niedawna internetowa działalność Anieli Woźniakowskiej, znanej w sieci jako Lil Masti, wzbudzała sporo kontrowersji. Dziś influencerka skupia się na rodzinie i dzieli się z innymi swoimi rodzicielskimi doświadczeniami. 3 marca powitała na świecie swoje drugie dziecko – tym razem synka, który otrzymał imię Hektor. Kilka dni po porodzie zdecydowała się powiedzieć kilka słów na temat tego doświadczenia.

Lil Masti o porodzie siłami natury

Pierwszy poród Lil Masti zakończył się nieplanowanym cesarskim cięciem. Influencerka wyznała, że marzyła o doświadczeniu porodu naturalnego, który okazał się dla niej niezwykle poruszającym przeżyciem. O swoich odczuciach opowiedziała w mediach społecznościowych.

Wiecie, jak ja o tym marzyłam. Pierwszy poród miałam nagłym cięciem cesarskim. Zaczął się naturalnie, wszystko szło super, ale w pewnym momencie doszło do zagrożenia życia dziecka i trzeba było robić cięcie cesarskie, więc nie miałam doświadczenia takiego naturalnego porodu i marzyłam o tym.

Zaczęła.

To doświadczenie urodzenia dziecka siłami natury, wypchnięcie całą swoją mocą, w bólach – bo mi zeszło znieczulenie. byłam znieczulona dwa razy, ale akurat przy skurczach partych znieczulenie zaczęło mi schodzić i ostatnie 40 minut rodziłam bez znieczulenia – to był hardcore.

Relacjonowała. Na krótkim nagraniu, które pojawiło się na InstaStories, influencerka zapowiedziała też, że planuje opublikować w sieci film z porodu, ponieważ odczuwa silną potrzebę podzielenia się swoją historią, szczególnie z przyszłymi mamami.