Karolina Skiba w ostatnim czasie przeszła ogromną metamorfozę. Żona Krzysztofa Skiby w rok schudła aż 17 kg. Teraz zdradziła, jak wygląda jej dieta i jaka jest tajemnica jej szczupłej sylwetki.

Związek Karoliny Skiby i lidera zespołu Big Cyc od początku budził niemałe emocje, głównie ze względu na dzielącą ich, sporą różnicę wieku. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Od tego czasu regularnie widujemy ich razem na różnego typu medialnych wydarzeniach. Urywkami swojej prywatności dzielą się też na Instagramie. Ostatnio para wybrała się w podróż na Malediwy. Ukochana muzyka opublikowała w sieci zdjęcia znad basenu. Internauci nie pozostali obojętni.

Karolina Skiba zdradziła sekret swojej sylwetki

Czy Polacy to najbardziej sfrustrowany naród? Chyba tak. Oczywiście wysyp wiadomości z fejk kont. Tak, schudłam 17 kg w rok. Nie w dwa miesiące. Tak, sama.

Napisała na Instagramie Karolina Skiba w odpowiedzi na wiadomości od internautów. Przy okazji wyjawiła, jaki jest sekret jej smukłej sylwetki.

Codziennie robię trzy minuty planku z ciężarkiem na plecach i co dwa, trzy dni pilates, kroków nie zliczę. Jem roślinnie. Nie piję już w ogóle alkoholu. Jem cukier, ale dbam. I to w trzyletniej sztucznej meno, gdzie tyje się od powietrza. Więc da się, ale nie siedząc i hejtując w necie, tylko ruszając tyłek regularnie.

Wyjaśniła wymownie żona muzyka. Wyznała, że jej metamorfoza to efekt ciężkiej pracy oraz stresu po śmierci ukochanej babci. Inflencerka regularnie trenuje, całkowicie zrezygnowała z picia alkoholu i wybiera roślinne posiłki.

