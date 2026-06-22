Karolina Pisarek zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym. W najnowszym wywiadzie ujawniła, że lekarze zdiagnozowali u niej gruczolaka przysadki mózgowej, który wywoływał u niej między innymi czasową utratę wzroku.

Karolina Pisarek to jedna z tych uczestniczek „Top Model”, którym udział w programie otworzył drzwi do kariery i popularności. Modelka jest rozpoznawalną postacią w polskim show-biznesie, a na swoim koncie ma uczestnictwo w takich formatach, jak „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” czy „Taniec z gwiazdami”. Niedawno poinformowała, że już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Okazuje się jednak, że ze względów zdrowotnych nie może urodzić naturalnie. W ostatnim wywiadzie wyjaśniła, dlaczego.

Karolina Pisarek zmaga się z gruczolakiem przysadki mózgowej

O swoich problemach ze zdrowiem Karolina Pisarek opowiedziała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Modelka wyznała, że decyzja o rezygnacji z porodu naturalnego jest podyktowana dużym ryzykiem powikłań, jakie mógłby spowodować wykryty u niej jakiś czas temu łagodny guz.

Dowiedziałam się o nim podczas udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Wylądowałam w szpitalu, kwalifikowałam się do operacji, ale nie zgodziłam się i próbowałam załagodzić swój stan lekami hormonalnymi. Trochę się udało, ale muszę raz w roku kontrolować, jak wygląda moja głowa, czyli robić rezonans.

Wyjaśniła. Gruczolak, z którym mierzy się Karolina Pisarek jest spory i może powiększać się pod wpływem wzrostu ciśnienia w głowie.

Zdarzały się sytuacje, w których gruczolak uciskał na skrzyżowanie wzrokowe i traciłam wzrok. Ogromny wysiłek podczas porodu mógłby doprowadzić do niepożądanych powikłań. Wolałabym nie ryzykować utraty wzroku albo czegoś jeszcze poważniejszego.

Powiedziała. Modelka nie ukrywała, że bardzo chciałaby urodzić naturalnie, ale stawia zdrowie na pierwszym miejscu.

Jest to pewnego rodzaju smutek. Jestem ambitną osobą, mam matczyny instynkt i chciałam spróbować, jak to jest podejść do naturalnego porodu, ale zdrowie jest najważniejsze.

Podsumowała.