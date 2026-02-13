Karolina Gilon niedawno po raz pierwszy została mamą. Choć udało jej się wrócić do formy sprzed ciąży, jednej zmiany nie mogła zaakceptować. Influencerka poddała się operacji piersi. Doświadczeniem podzieliła się w mediach społecznościowych.

Od momentu debiutu w “Top Model” życie Karoliny Gilon zmieniło się o 180 stopni. Modelka dziś spełnia się w roli mamy. Rok temu powitała na świecie swojego synka Franka. Dzięki konsekwencji, zdrowej diecie i regularnym ćwiczeniom na siłowni udało jej się odzyskać wymarzoną sylwetkę. Teraz wyjawiła, że nie mogła zaakceptować jej w pełni, dlatego zdecydowała się na operację piersi.

Karolina Gilon o operacji piersi po porodzie

Chcę być z wami szczera. W poniedziałek przeszłam operację.

Wyznała Karolina Gilon. To druga operacja biustu w jej życiu. Kilkanaście lat temu z przyczyn zdrowotnych przeprowadzono u niej zabieg zmniejszenia piersi. Teraz zdecydowała się na lifting, który podnosi biust i poprawia jego symetrię.

Dokładnie rok temu moje ciało dało życie. Nastąpiła jedna zmiana, której nie potrafiłam zaakceptować. Nie zrobiłam tego przeciwko macierzyństwu; zrobiłam to dla siebie.

Wyjaśniła influencerka. Zdradziła też, że operację wykonano w tej samej klinice, na którą postawiła przy pierwszym zabiegu. Tego samego dnia mogła wrócić do domu. W komentarzach pod nagraniem, którym podzieliła się na Instagramie, pojawiło się wiele słów wsparcia.

Najważniejsze to robic wszystko w zgodzie ze sobą. Szybkiej rekonwalescencji Marzenia są po to, aby je spełniać. Też robiłam tam operację biustu i polecam wszystkim.

Piszą internautki.

źródło: www.instagram.com/karolinagilonofficial