Karolina Gilon przeszła operację biustu. Tego nie mogła zaakceptować po ciąży
Karolina Gilon niedawno po raz pierwszy została mamą. Choć udało jej się wrócić do formy sprzed ciąży, jednej zmiany nie mogła zaakceptować. Influencerka poddała się operacji piersi. Doświadczeniem podzieliła się w mediach społecznościowych.
Od momentu debiutu w “Top Model” życie Karoliny Gilon zmieniło się o 180 stopni. Modelka dziś spełnia się w roli mamy. Rok temu powitała na świecie swojego synka Franka. Dzięki konsekwencji, zdrowej diecie i regularnym ćwiczeniom na siłowni udało jej się odzyskać wymarzoną sylwetkę. Teraz wyjawiła, że nie mogła zaakceptować jej w pełni, dlatego zdecydowała się na operację piersi.
Karolina Gilon o operacji piersi po porodzie
Chcę być z wami szczera. W poniedziałek przeszłam operację.
Wyznała Karolina Gilon. To druga operacja biustu w jej życiu. Kilkanaście lat temu z przyczyn zdrowotnych przeprowadzono u niej zabieg zmniejszenia piersi. Teraz zdecydowała się na lifting, który podnosi biust i poprawia jego symetrię.
Dokładnie rok temu moje ciało dało życie. Nastąpiła jedna zmiana, której nie potrafiłam zaakceptować. Nie zrobiłam tego przeciwko macierzyństwu; zrobiłam to dla siebie.
Wyjaśniła influencerka. Zdradziła też, że operację wykonano w tej samej klinice, na którą postawiła przy pierwszym zabiegu. Tego samego dnia mogła wrócić do domu. W komentarzach pod nagraniem, którym podzieliła się na Instagramie, pojawiło się wiele słów wsparcia.
Najważniejsze to robic wszystko w zgodzie ze sobą. Szybkiej rekonwalescencji
Marzenia są po to, aby je spełniać.
Też robiłam tam operację biustu i polecam wszystkim.
Piszą internautki.