Julia Kamińska opublikowała w sieci nagranie, w którym ostrzega przed niepozornym nawykiem, który może stwarzać ogromne zagrożenie podczas jazdy samochodem. Chodzi o popularny dodatek do włosów. Wideo wywołało niemałe poruszenie.

Julia Kamińska to jedna z tych znanych osób, które wykorzystują popularność do poruszania ważnych tematów w przestrzeni publicznej. Aktorka w 2025 roku została nagrodzona tytułem Influencera Odpowiedzialnego Społecznie podczas gali See Bloggers. Na jej Instagramie ostatnio pojawiło się nagranie dotyczące niebezpieczeństwa w aucie, jakie może stworzyć akcesorium do włosów. Dla wielu osób informacja okazała się niemałym zaskoczeniem.

Julia Kamińska ostrzega: „Nigdy nie wsiadaj do auta z klamrą we włosach”

Post, który opublikowała w sieci Julia Kamińska, zwraca uwagę na zagrożenie, jakie może wywołać spinanie włosów klamrą w trakcie jazdy samochodem. Nagranie pokazuje, jakie skutki może mieć ten nawyk, kiedy dojdzie do wypadku. Na symulacji widać, co może stać się z twardą ozdobą w razie gwałtownego zderzenia. Aktorka wyjaśniła, że o niebezpieczeństwie związanym z upinaniem włosów klamrą podczas jazdy autem dowiedziała się przypadkowo, kiedy natknęła się na wideo u jednej z influencerek.

Od tej pory pamiętam, żeby wyjmować z włosów klamerkę w trakcie jazdy autem. Puszczam dalej, bo warto wiedzieć.

Napisała. Publikacja wywołała duże poruszenie. Z komentarzy pod wpisem wynika, że wiele osób nie wiedziało o możliwych konsekwencjach.

O wow. Zawsze mam klamrę. Od dzisiaj zmiana! O matko!!! A ja ciągle w klamrze w aucie!!! Never again! O matko, ja tak często spinam włosy, do dziś! Dziękuję za ten film.

Piszą komentujący. Niektóre osoby zwróciły uwagę na inne potencjalne zagrożenia, m. in. żucie gumy grożące ryzykiem zadławienia podczas gwałtownych manewrów.