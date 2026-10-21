Catering pudełkowy kosztuje zwykle więcej niż same produkty kupione do domowego gotowania, ale rzetelne porównanie wymaga jednak doliczenia czasu, energii i niewykorzystanej żywności, które generuje samodzielne gotowanie. W praktyce często okazuje się, że „pudełka” okazują się świetną, porównywalną w ujęciu cenowym, alternatywą.

Ile wynosi tygodniowy koszt diety pudełkowej?

Przy najniższej stawce z przykładowego cennika tydzień kosztuje 468,30 zł, czyli 7 × 66,90 zł. Ostateczna kwota zależy od rodzaju diety, wybranej kaloryczności i liczby zamówionych zestawów. Ceny podaje się za dzień, a nie za tydzień.

Na tygodniowy koszt wpływają głównie:

typ diety i jej skład;

wybrana kaloryczność;

długość zamówienia;

liczba dni z dostawą, np. tylko dni robocze.

Ceny, jakie podaje catering pudełkowy wygodnadieta.pl, zaczynają się od 66,90 zł za dzień, podczas gdy górna granica stawek bazowych to 77,90 zł w wariantach Sport PRO oraz wysokobiałkowym przy 1500 kcal. Stawki „od” dotyczą zamówienia od 20 zestawów.

Dieta (kaloryczność bazowa) Cena za dzień Koszt 7 dni Niskokaloryczna (1000 kcal) 66,90 zł 468,30 zł Wegetariańska + ryby (1000 kcal) 68,90 zł 482,30 zł Z wyborem menu (1000 kcal) 72,90 zł 510,30 zł Ketogeniczna (1000 kcal) 73,90 zł 517,30 zł Sport PRO (1500 kcal) 77,90 zł 545,30 zł

Takie zestawienie pokazuje z góry, ile kosztuje tydzień jedzenia w wybranym wariancie.

Ukryte koszty samodzielnego gotowania

Domowe gotowanie to nie tylko rachunek za produkty. Dochodzą do niego wydatki i nakłady, których zwykle nie widać na paragonie. Z tego powodu porównanie „cena pudełka kontra cena zakupów” bywa mylące.

Część kosztów jest bowiem rozproszona w czasie. Rachunek za prąd lub gaz przychodzi raz na kilka tygodni. Przyprawy, oleje i produkty bazowe kupujesz rzadziej, ale też się zużywają.

Przy samodzielnym gotowaniu warto uwzględnić:

energię zużytą przez kuchenkę, piekarnik i zmywarkę;

produkty bazowe, takie jak oleje, przyprawy i mąka;

pojemniki do przechowywania i noszenia posiłków;

żywność, która psuje się przed wykorzystaniem;

zakupy robione pod wpływem impulsu;

czas planowania, zakupów, gotowania i zmywania.

Pomaga prowadzenie przez jeden tydzień notatek z faktycznymi wydatkami. Wystarczy zbierać paragony i zapisywać czas spędzony w kuchni. W praktyce porównujesz wtedy dwie realne liczby, a nie szacunki z pamięci.

Tańsze produkty nie oznaczają automatycznie tańszego tygodnia. Wynik zależy od tego, ile jedzenia wyrzucasz, ile czasu poświęcasz na gotowanie i jak cenisz ten czas.

Dzięki takiej analizie decyzję opierasz na własnych danych, a nie na ogólnych opiniach.

Jak samodzielnie porównać obie opcje w skali tygodnia?

Najprościej zestawić tygodniowy koszt diety z sumą paragonów i kosztów dodatkowych z tego samego okresu. Porównywane posiłki powinny mieć podobną kaloryczność i liczbę – pięć pudełek dziennie to inny zakres niż dwa domowe obiady.

Pierwszy problem to nierówne porcje. Warto więc najpierw ustalić, ile posiłków dziennie faktycznie potrzebujesz. Jeśli nie wiesz, jaka kaloryczność jest dla Ciebie odpowiednia, skonsultuj to z dietetykiem lub lekarzem.

Lista kontrolna do tygodniowej kalkulacji:

policz liczbę posiłków dziennie w obu wariantach;

przemnóż cenę dzienną diety przez liczbę dni dostaw;

zsumuj paragony za jedzenie z całego tygodnia;

dolicz szacunkowy koszt energii i produktów bazowych;

zapisz wartość wyrzuconej żywności;

oszacuj czas poświęcony na zakupy i gotowanie.

Drugi problem to monotonia, która przy domowym gotowaniu często kończy się zamawianiem jedzenia na wynos. To również koszt tygodnia. W ofercie WygodnejDiety dostępny jest wariant z wyborem menu: 5 propozycji na każdy posiłek, czyli 25 dań dziennie do wyboru.

Wskazówka: porównuj tydzień typowy, a nie wyjątkowy. Tydzień z wyjazdem, świętami albo gośćmi zaburzy wynik w obu wariantach.

Wiele osób łączy też oba rozwiązania. Zamawia catering pudełkowy na dni robocze, a w weekend gotuje samodzielnie. Taki model pozwala dopasować wydatki do rytmu tygodnia i własnych preferencji.

Źródła

pl – cennik i opis diet, strona internetowa usługodawcy (dane aktualne w dniu przygotowania tekstu).

Artykuł sponsorowany