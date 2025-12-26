Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że przeprosiny, które miały sprawić, że poczujesz się lepiej wcale nie wywołały takiego efektu? Twoja intuicja może mieć rację. Fałszywe przeprosiny wcale nie mają spowodować, że poczujesz ulgę. Osoba, które je wypowiada nie kieruje się Twoim dobrem i nie przejmuje się Twoimi emocjami. Nie dąży także do tego, by wyjaśnić sytuację i wcale nie chce przyznać się do błędu.

Konflikty mogą zdarzyć się w każdej relacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to pary przyjaciół, partnera bądź partnerki, rodzeństwa czy rodziców. Brak odpowiedniej komunikacji, inne podejścia do sprawy, odmienne systemy wartości i poglądy i wiele innych czynników może spowodować, że między pewną grupą osób zaczynają pojawiać się nieporozumienia. Przeprosiny są sposobem na to, by wyjaśnić i złagodzić zaistniały konflikt i umocnić relację. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wypowiadane słowa pojednania są szczere.

Przeprosiny wymagają od osoby przepraszającej przyznania się do winy i uniknięcia ponownego jej popełnienia. Przepraszanie obejmuje również znalezienie sposobu na zrekompensowanie krzywdzącego zachowania.

Osoba przepraszająca musi więc przyznać się do swoich błędów i wyrazić skruchę za to, co się stało. Jest to dosyć trudna sytuacja, dlatego niektóre osoby decydują się na tzw. manipulacyjne przeprosiny, aby były dla nich mniej niezręczne.

Czym dokładnie są fałszywe przeprosiny?

Fałszywe przeprosiny mają miejsce wówczas, gdy ktoś mówi słowo przepraszam tylko po to, by załagodzić sytuację. Osoba ta nie czuje się źle z powodu swojego zachowania, a jedynie chce uniknąć dalszej konfrontacji, ponieważ wie, że nie ma wystarczających argumentów, by odeprzeć stawiane wobec jej zachowania zarzuty. Rozpoznanie fałszywych przeprosin pomoże lepiej ochronić Twoje dobre samopoczucie.

Jak rozpoznać fałszywe przeprosiny?

Niektóre osoby składają nieszczere przeprosiny, by uniknąć kary i złagodzić negatywne emocje, które wytworzyły się wokół ich osoby. Takie osoby zwykle nie mają na celu zmiany swojego zachowania w przyszłości.

Nawet jeśli ktoś nie chciał zranić Twoich uczuć, ale zrobił to wypowiadając niefortunne słowa, musi przyznać, że cię zdenerwował. Jeśli zaprzecza lub bagatelizuje Twoje odczucia, jest to znak fałszywych przeprosin. Za każdym razem, gdy ktoś mówi ci, jak powinieneś się czuć – nie przeprasza.

Kiedy ktoś przeprasza tylko za to, jak się czujesz, a nie za to, co zrobił, musisz wiedzieć, że jest to jedna z prób manipulacji. Dana osoba daje Ci w ten sposób do zrozumienia, że ​​to nie jej zachowanie, a Twoje emocje są źródłem problemu.

Jeśli czyjeś przeprosiny wiążą się z warunkami – to również oznaka manipulacji. Kiedy słyszysz, że bliska Ci osoba przeprosi Cię, ale tylko wtedy, gdy zrobisz coś w zamian, pamiętaj, że nie kryje się za tym skrucha ani chęć pogodzenia się. Warunki sugerują, że dana osoba nie dba o to, jak się czujesz i że chce jak najszybciej zakończyć temat.