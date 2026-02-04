Dominika Serowska i Marcin Hakiel niedawno świętowali pierwsze urodziny syna. W ostatnim wywiadzie celebrytka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z porodem. Wyjawiła, dlaczego zdecydowano o cesarskim cięciu.

Nazwisko Dominiki Serowskiej coraz częściej pojawia się w świecie show-biznesu. Fani pokochali ją za autentyczność i szczere wyrażanie swojego zdania na różne tematy. Już niedługo zobaczymy ją w najnowszej odsłonie programu „Królowe przetrwania”. Choć partnerka Marcina Hakiela od ponad roku spełnia się w roli mamy, dopiero teraz zdecydowała się podzielić swoją historią porodu.

Dominika Serowska wspomina swój poród: „Straciłam dużo krwi”

Do momentu, w którym powitała na świecie syna, Dominika Serowska wróciła pamięcią podczas wywiadu dla serwisu Plotek. Okazuje się, że choć marzyła o porodzie naturalnym, lekarze podjęli inną decyzję. Przyczyną były problemy zdrowotne.

Chciałam rodzić naturalnie, ale miałam infekcję w trzecim trymestrze, więc nie mogłam, więc zdecydowano o cesarce. Zabieg cesarki to była moja pierwsza operacja w życiu, więc bardzo się stresowałam. Zastrzyk w kręgosłup też w sumie nie jest taki straszny, jak go malują.

Wspominała partnerka tancerza. Poród okazał się dużym wyzwaniem dla jej organizmu.

Podczas operacji straciłam dużo krwi, bardzo spadło mi ciśnienie i przez to, że miałam podaną oksytocynę na obkurczenie macicy, to ciężko mi się po niej oddychało, więc miałam taki dziwny zjazd. Potem to się unormowało.

Wyjaśniła.