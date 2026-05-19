Czerwone gardło zwykle kojarzy się z infekcją, jednak sam jego wygląd to za mało do postawienia diagnozy. Zaczerwienienie błony śluzowej może mieć różne podłoże, np. być spowodowane podrażnieniem. Dlatego przyjrzyj się wszystkim innym objawom towarzyszącym, które mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy przyczyną jest infekcja górnych dróg oddechowych, czy coś innego.

Co oznacza zaczerwienione gardło? Przyczyny i objawy

Czerwone gardło to zwykle znak, że w obrębie jego błony śluzowej toczy się stan zapalny [1]. Najczęściej jest elementem obrazu klinicznego zapalenia gardła. Wówczas w badaniu można stwierdzić zaczerwienienie błony śluzowej, a niekiedy jej rozpulchnienie [2].

Warto jednak mieć świadomość, że stan zapalny gardła nie zawsze ma związek z wirusowym zapaleniem gardła czy anginą. Do czynników nieinfekcyjnych zaliczają się m.in. alergia, obecność ciała obcego, palenie papierosów, podrażnienie związane z suchym powietrzem, refluks żołądkowo-przełykowy [1].

Ostre zapalenie gardła

Za ostre zapalenie gardła najczęściej odpowiadają wirusy (70-90% przypadków). Choroba objawia się nie tylko bólem gardła oraz jego zaczerwienieniem, ponieważ występują symptomy towarzyszące, zwykle: 2-3-dniowy nieżyt nosa (jest to objaw pojawiający się zanim zacznie boleć gardło), kaszel, przekrwienie gardła, nieznaczne podwyższenie temperatury ciała, pogorszenie samopoczucia, niewielkie powiększenie węzłów chłonnych szyi [3]. Typowe są ostrego zapalenia gardła jest ustępowanie objawów samoistnie – najczęściej po 3-4 dniach [4].

Za stan zapalny gardła mogą odpowiadać także bakterie (od 5 do 37% przypadków) [3]. Na zakażenie bakteryjne zwykle wskazują: nagły początek choroby, wysoka gorączka, silny ból gardła, obrzęknięcie migdałków i pojawiające się na nich naloty włóknikowe [4]. Dochodzi także do powiększenia węzłów chłonnych, które stają się bolesne [3].

Alergiczne zapalenie gardła

Alergeny, które maja styczność z błoną śluzową gardła (na skutek ich wdychania), mogą wywoływać stan zapalny [5]. To z kolei może objawiać się m.in. bólem gardła, które przebiega bez gorączki.

Podrażnienie spowodowane suchym powietrzem

Drapanie i swędzenie w gardle, które prowadzi do jego zaczerwienienia, może wynikać z… przesuszenia śluzówki. Dzieje się tak wtedy, gdy zimne i nieoczyszczone powietrze dostaje się przez usta (zamiast przez nos). To z kolei prowadzi do uszkodzenia nabłonka górnych dróg oddechowych, w efekcie czego nawet najmniejszy czynnik drażniący będzie powodował uczucie drapania [6].

Co robić, gdy gardło jest zaczerwienione?

Zastanawiasz się, jak leczyć czerwone gardło ? Sposób postępowania zależy w dużej mierze od przyczyny tego stanu. Jeśli:

podrażnienie gardła wynika z suchości powietrza, wówczas trzeba zadbać o odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach; można także stosować inhalacje pomagające w nawilżeniu błon śluzowych gardła (np. z naparu nagietka) [6];

zaczerwienione gardło to jeden z objawów ostrego zapalenia, stosuje się leczenie objawowe, tj. podaje się leki przeciwgorączkowe i leki przeciwbólowe, a także preparaty o działaniu miejscowym (np. w postaci tabletek do ssania / pastylek do ssania, aerozoli) czy płyny do płukania gardła – ze składnikami o działaniu przeciwzapalnym i miejscowo znieczulającym oraz antyseptycznym [4];

powodem dolegliwości jest alergiczne zapalenie gardła, należy w pierwszej kolejności wyeliminować alergen odpowiedzialny za wywoływanie dolegliwości [7], a jeżeli to niemożliwe, koniecznością może okazać się przyjmowanie leków przeciwalergicznych lub rozważenie odczulania [8].

Czerwone gardło – kiedy udać się do lekarza?

Jeżeli domowe sposoby na czerwone gardło nie pomagają albo dolegliwości towarzyszą inne objawy (np. trudności w przełykaniu, wysoka gorączka, bolesność węzłów chłonnych), warto niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Niektóre objawy mogą wskazywać na bakteryjną infekcję górnych dróg oddechowych, co będzie wiązało się z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Jeśli ból gardła nie ustępuje, także warto udać się do specjalisty. Objawy mogą świadczyć o przewlekłych zakażeniach lub stanach zapalnych w obrębie błony śluzowej gardła [3].

Artykuł na zlecenie marki Chlorchinaldin

Źródła

[1] Zagor M. Zapalenie gardła i migdałków. Medycyna Praktyczna: https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-jamy-ustnej-i-gardla/ [dostęp: 9.04.2026].

[2] Zielnik-Jurkiewicz B. Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych. In: Zielnik-Jurkiewicz B, ed. Choroby laryngologiczne u dzieci. Medical Tribune Polska; 2020:11-20.

[3] Waśniewska-Okupniak E. Sore throat. Lekarz POZ. 2020;6(5):253-257.

[4] Rogalska M, Misiołek M. Zakażenia górnych dróg oddechowych – skojarzone leczenie objawowe i przyczynowe z perspektywy otorynolaryngologicznej. Lekarz POZ. 2024;10(5).

[5] Modrzyński M, Królikiewicz J, Zawisza E, Przybylski G. Alergiczne zapalenie gardła. Medycyna Rodzinna 6/2003.

[6] Witryna: https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/aktualnosci/show.html?id=183385 (dostęp: 9.04.2026).

[7] Witryna: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/lista/88786,bol-gardla-czy-to-objaw-alergii (dostęp: 13.04.2026).

[8] Witryna: https://www.termedia.pl/mz/Z-alergii-mozna-sie-wyleczyc,55084.html (dostęp: 13.04.2026).

Materiał promocyjny drmax.pl.