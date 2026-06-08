Brak energii, spadki motywacji i obniżony nastrój mogą być związane z procesami zachodzącymi w układzie nerwowym, w tym z działaniem neuroprzekaźników, takich jak dopamina. To właśnie dopamina odpowiada za motywację, poczucie nagrody oraz gotowość do działania. Sprawdź, co wpływa na motywację oraz jak zwiększyć dopaminę. Na te i inne pytania odpowiada dystrybutor suplementów diety Mito-Pharma.

Co to jest dopamina? Jak wpływa na nastrój i motywację?

Dopamina to neuroprzekaźnik, który uczestniczy w przekazywaniu sygnałów w mózgu. Dopamina jest produkowana głównie w strukturach mózgu, a w mniejszych ilościach również poza mózgiem, w tym między innymi w nadnerczach.

Dopamina odgrywa kluczową rolę w regulacji motywacji, układu nagrody, nastroju, uczenia się oraz koncentracji. Uwalnianie dopaminy w mózgu wiąże się z poczuciem satysfakcji i „chęci działania”, co z kolei skutkuje chętnym podejmowaniem różnych aktywności. Jak wskazują badacze, dopamina nie odpowiada wyłącznie za uczucie przyjemności, ale przede wszystkim za mechanizm motywacyjny, który napędza zachowanie.

Neuroprzekaźnik:

uczestniczy w procesach pamięci i uczenia się , wzmacniając połączenia neuronalne i „oznaczając” doświadczenia jako istotne do zapamiętania;

, wzmacniając połączenia neuronalne i „oznaczając” doświadczenia jako istotne do zapamiętania; wpływa na regulację ruchu, kontrolę impulsów, sen, a nawet funkcje autonomiczne organizmu, takie jak ciśnienie krwi, trawienie czy gospodarka hormonalna.

Co może wpływać na dopaminę?

Na funkcjonowanie układu dopaminowego wpływają przede wszystkim codzienne nawyki i styl życia. Szczególnie silne działanie na układ dopaminowy mają:

tzw. szybkie źródła nagrody (inaczej dopaminowe fast-foody) , czyli aktywności, które dostarczają intensywnych, ale krótkotrwałych bodźców. Należą do nich np.: przewijanie treści w mediach społecznościowych albo kompulsywne robienie zakupów online. Takie zachowania mogą prowadzić do częstego i powtarzalnego pobudzania układu dopaminowego przy relatywnie niskim wysiłku, co z czasem może wpływać na jego wrażliwość;

, czyli aktywności, które dostarczają intensywnych, ale krótkotrwałych bodźców. Należą do nich np.: przewijanie treści w mediach społecznościowych albo kompulsywne robienie zakupów online. Takie zachowania mogą prowadzić do częstego i powtarzalnego pobudzania układu dopaminowego przy relatywnie niskim wysiłku, co z czasem może wpływać na jego wrażliwość; substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki. Wywołują one gwałtowne wyrzuty dopaminy i intensywne poczucie euforii. Mechanizm ten wykracza poza naturalną regulację organizmu i może zaburzać równowagę układu nagrody.

Niski poziom dopaminy – objawy, na które warto zwrócić uwagę

Niski poziom dopaminy może wynikać zarówno z zaburzeń jej produkcji w określonych obszarach mózgu, jak i z nieprawidłowego działania receptorów, które odpowiadają za odbiór sygnału chemicznego. W obu przypadkach dochodzi do zakłócenia procesów związanych z motywacją, koncentracją oraz regulacją nastroju.

Typowe dla niskiego poziomu dopaminy objawy to:

brak motywacji i tzw. „napędu do działania”;

obniżony nastrój, drażliwość lub niepokój;

obniżony popęd seksualny;

problemy ze snem lub jego jakością;

przewlekłe zmęczenie;

trudności z koncentracją i organizacją, spadek zdolności poznawczych;

utrata odczuwania przyjemności z wcześniej satysfakcjonujących aktywności.

Przy obniżonym poziomie dopaminy mogą pojawiać się również: drżenia spoczynkowe i zaburzenia koordynacji. Obraz kliniczny może się różnić w zależności od przyczyny zaburzeń.

Mito-Pharma podpowiada. To warto wiedzieć!

Jednym z najlepiej znanych schorzeń związanych z niedoborem dopaminy jest choroba Parkinsona, w której dochodzi do stopniowej utraty neuronów produkujących ten neuroprzekaźnik.

Co wpływa na motywację? Jak zwiększyć dopaminę?

Zastanawiasz się, jak poprawić motywację i/lub jak poprawić nastrój naturalnie? Okazuje się, że motywacja, samopoczucie oraz poziom energii nie wynikają wyłącznie z „silnej woli”, ale są ściśle związane z pracą układu dopaminowego w mózgu. Na funkcjonowanie dopaminy wpływają przede wszystkim: sen, aktywność fizyczna, ekspozycja na światło dzienne, relacje społeczne oraz dieta dostarczająca odpowiednich składników odżywczych. Oznacza to, że równowaga dopaminowa jest efektem codziennych nawyków, a nie jednego, odizolowanego czynnika.

Styl życia a dopamina

Regularny sen oraz odpowiednia regeneracja wspierają stabilność układu nerwowego. Aktywność fizyczna sprzyja naturalnemu uwalnianiu dopaminy i poprawia nastrój. Z kolei przewlekły stres, brak snu i nadmierna stymulacja mogą zaburzać równowagę tego układu.

Dieta i odżywianie a dopamina

Dopamina powstaje z aminokwasów, dlatego istotna jest dieta bogata w białko oraz składniki wspierające pracę układu nerwowego. Znaczenie mają m.in. tyrozyna, witaminy z grupy B, magnez, cynk oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Równie ważne jest utrzymanie stabilnego poziomu glukozy, aby unikać gwałtownych wahań energii i nastroju.

Prekursory dopaminy oraz kofaktory niezbędne do jej syntezy mogą być również dostarczane w formie odpowiednio skomponowanych suplementów diety. Przykładem są preparaty oferowane przez Mito-Pharma, takie jak Adrenal Intercell, które zawierają składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie procesów metabolicznych i układu nerwowego, stanowiąc uzupełnienie codziennej diety. Suplementacja powinna być dostosowana indywidualnie i traktowana jako uzupełnienie zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.

Codzienne bodźce i nawyki a dopamina

Na układ dopaminowy wpływają także zachowania związane z nagrodą i przyjemnością. Aktywności o wysokiej intensywności bodźców, takie jak ciągłe korzystanie z mediów społecznościowych, gry czy inne szybkie formy gratyfikacji, mogą prowadzić do chwilowych wyrzutów dopaminy i zaburzać jej naturalną regulację.

Realizacja celów a dopamina

Naturalne wsparcie dopaminy zapewnia także realizacja celów, uczenie się oraz poczucie postępu. Układ nagrody silnie reaguje na osiągnięcia i nawet małe, stopniowe sukcesy sprzyjają stabilnemu uwalnianiu dopaminy oraz budowaniu motywacji w dłuższej perspektywie.

Motywacja, nastrój a dopamina – najczęściej zadawane pytania

Co to jest dopamina?

Dopamina to neuroprzekaźnik w mózgu, który odpowiada m.in. za motywację, odczuwanie nagrody, koncentrację i nastrój.

Co wpływa na dopaminę?

Na poziom dopaminy wpływają przede wszystkim: sen, aktywność fizyczna, dieta, stres, relacje społeczne oraz codzienne bodźce i nawyki (np. nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych).

Jak zwiększyć dopaminę naturalnie?

Prawidłowy poziom dopaminy w organizmie można wspierać poprzez: regularny sen, ruch, ekspozycję na światło dzienne, zbilansowaną dietę (białko, tyrozyna, witaminy z grupy B, magnez, omega-3), redukcję stresu oraz aktywność umysłową.

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