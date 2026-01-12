Bezsenność dotyka coraz większą liczbę Polaków i przybiera rozmiary cichej epidemii. Najnowsze dane wskazują, że problemy ze snem ma już ponad połowa społeczeństwa, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie i codzienne funkcjonowanie.

Bezsenność

Według prof. Adama Wichniaka, kierownika Ośrodka Medycyny Snu, z zaburzeniami snu zmaga się co trzecia dorosła osoba w Europie. Wyniki Narodowego Testu Zdrowia Medonet pokazują, że aż 62 proc. Polaków doświadcza bezsenności, przy czym jedna czwarta z nich walczy z tym problemem co najmniej kilka razy w miesiącu.

Specjaliści podkreślają, że skutki niedoboru snu pojawiają się bardzo szybko. Osoby, które śpią źle, stają się bardziej drażliwe i skłonne do impulsywnych reakcji. Prof. Wichniak zwraca uwagę, że niedostateczna ilość snu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych.

Jednym z kluczowych powodów narastających trudności ze snem jest brak odpowiedniego wyciszenia przed pójściem do łóżka. Wiele osób do ostatniej chwili pozostaje aktywnych — ogląda filmy, nadrabia domowe obowiązki czy przegląda telefon — a moment położenia się do łóżka staje się pierwszą okazją do odpoczynku. Prof. Wichniak podkreśla, że jeśli nie zwolnimy tempa przed snem i zaczniemy myśleć o czekających nas obowiązkach dopiero po zgaszeniu światła, ryzyko problemów z zaśnięciem znacząco wzrasta.

Bezsenność: co jeść?

Na jakość snu wpływa także codzienna dieta. Dietetyk Jan Golatowski w rozmowie z Medonetem wskazuje, że osoby, które spożywają więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, mogą liczyć na dłuższy i głębszy sen. W jednym z badań uczestnicy, którzy regularnie jedli pięć porcji owoców i warzyw dziennie, odnotowali średnio 16-procentową poprawę jakości snu w porównaniu z osobami, które nie dbały o te składniki.

Warto zwrócić uwagę na kiwi, które według Golatowskiego, spożywane w ilości dwóch sztuk na godzinę przed snem przez cztery tygodnie, może korzystnie wpłynąć na jakość snu. Badania przeprowadzone na sportowcach wykazały, że regularne jedzenie kiwi wydłuża całkowity czas snu i zmniejsza liczbę nocnych przebudzeń. Dietetyk tłumaczy, że efekty te mogą wynikać z obecności melatoniny i serotoniny w tych owocach — substancji kluczowych dla regulacji rytmu okołodobowego oraz utrzymania snu.

Podobne właściwości mają wiśnie, które również zawierają znaczne ilości melatoniny i serotoniny. Golatowski zauważa, że regularne spożywanie tych owoców, niezależnie od wieku, sprzyja poprawie wszystkich parametrów jakości snu.

Problemy ze snem, choć często bagatelizowane, mają realny wpływ na zdrowie i samopoczucie Polaków. Eksperci podkreślają, że zarówno styl życia, jak i dieta, odgrywają kluczową rolę w walce z bezsennością.

Źródło: Medonet