Brak postępu w odchudzaniu może skutecznie zniechęcić do dalszych starań. Czy jednak same zdrowe nawyki żywieniowe i regularna aktywność fizyczna wystarczą, aby pozbyć się zbędnych kilogramów? Jak czytamy w Medonet, eksperci zwracają uwagę, że problem jest bardziej skomplikowany, a na przeszkodzie mogą stanąć czynniki, o których często zapominamy, od braku snu po zdrowotne komplikacje.

Utrata wagi to proces wymagający, a same zmiany w diecie i wprowadzenie ruchu mogą nie wystarczyć, jeśli zignorujemy inne kluczowe elementy. Oto pięć najczęstszych przyczyn, które mogą blokować postępy w odchudzaniu.

Brak snu zaburza metabolizm i zwiększa ryzyko nadwagi

Jakość i długość snu odgrywają istotną rolę w regulacji masy ciała. Wyniki badań pzytoczone przez Medonet jednoznacznie wskazują, że kobiety śpiące zaledwie pięć godzin dziennie częściej przybierają na wadze niż osoby wysypiające się przez siedem godzin. Według naukowców taki stan rzeczy może być efektem zwiększonego wydzielania kortyzolu — hormonu stresu odpowiedzialnego za wzmożony apetyt. Co więcej, niedosypianie obniża poziom codziennej aktywności, co wpływa na mniejsze spalanie kalorii. — Niewyspani ludzie często sięgają po wysokokaloryczne produkty, takie jak słodycze czy fast foody, aby dodać sobie energii — ostrzegają eksperci.

Stres jako wróg sylwetki: objadanie i przyrost tłuszczu brzusznego

Permanentne uczucie stresu może skutecznie niweczyć wysiłki w walce o smukłą sylwetkę. Znów kluczową rolę odgrywa tutaj kortyzol. Nie tylko zwiększa on łaknienie, co prowadzi do podjadania, ale również sprzyja magazynowaniu tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha – czytamy w Medonecie. Popularne powiedzenie „zajadać stres” okazuje się mieć solidne podstawy naukowe. Eksperci radzą, aby w celu zredukowania negatywnego wpływu stresu, korzystać z technik relaksacyjnych lub rozważyć zmiany w trybie życia, jeśli stres ma swoje źródła w pracy zawodowej czy innych codziennych obowiązkach.

Aktywność fizyczna — istotna, ale nie zawsze skuteczna

Regularne ćwiczenia to jeden z filarów odchudzania, ale ich nieprawidłowy dobór może przynieść odwrotny skutek. Trenerzy zalecają połączenie treningów cardio z siłowymi, które wspólnie pozwalają osiągnąć najlepsze efekty. Tymczasem wiele osób skupia się wyłącznie na jednym rodzaju aktywności, co w długiej perspektywie bywa niewystarczające. — Organizm przyzwyczaja się do monotonnych treningów, co obniża efektywność spalania kalorii — wyjaśniają specjaliści. Dlatego kluczem do sukcesu jest wprowadzanie różnorodnych ćwiczeń do planu treningowego oraz utrzymywanie regularności, najlepiej codziennej.

Dietetyczne potknięcia utrudniają konsekwentne działanie

Drobne odstępstwa od restrykcji dietetycznych mogą wydawać się nieszkodliwe, jeśli zdarzają się sporadycznie. Jednak jak ostrzegają dietetycy, problemem często bywa ich nadmiar — na przykład co weekend. Spotkania towarzyskie czy rodzinne obiady sprzyjają większym porcjom i wysokokalorycznym wybrykom, które negatywnie wpływają na bilans kaloryczny.

Aby odzyskać kontrolę nad spożyciem, warto wprowadzić dziennik posiłków, co pomoże lepiej ocenić ilość przyjmowanych kalorii. Wiele osób zapomina, że nawet zdrowe jedzenie w dużych ilościach może utrudniać odchudzanie.

Choroby i leki jako ukryty wróg wysiłków w odchudzaniu

Niektóre problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia pracy tarczycy, cukrzyca czy inne schorzenia metaboliczne, mogą znacząco hamować proces odchudzania. Zanim wprowadzi się wymagający plan dietetyczno-treningowy, konieczne jest postawienie prawidłowej diagnozy i odpowiednie leczenie.

Lekarze przypominają również, że niektóre medykamenty, zwłaszcza te dostępne na receptę, mogą powodować przyrost masy ciała jako skutek uboczny. W takich sytuacjach warto skonsultować się z lekarzem w celu ewentualnej zmiany preparatu na bardziej neutralny dla masy ciała.

Odchudzanie to proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, nie tylko tych oczywistych, jak dieta i ćwiczenia. Eliminując powyższe przeszkody, droga do wymarzonej sylwetki staje się łatwiejsza, choć nie mniej wymagająca.

Źródło: Medonet