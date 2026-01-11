Bylica może wydawać się zwyczajnym chwastem, ale wcale taka nie jest. Bylica pospolita pochodzi z Europy i Azji i była używana od tysięcy lat do leczenia chorób i wspierania odporności. Jest stosowana w nalewkach i herbatach do regulacji cykli menstruacyjnych, trawienia i uspokajania nerwów. Podobnie jak w przypadku wielu roślin, istnieje niewiele badań poświęconych skuteczności bylicy.

Bylica: chwast czy niezwykle ważna roślina?

Herbata z bylicy jest nazywana herbatą świadomego snu, a roślina ta jest kojarzona z pomaganiem w zasypianiu i zmniejszaniem stresu. Kwiat bylicy można przetworzyć w olejek eteryczny. Taki olejek ma właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Bylica pospolita ma reputację środka rozluźniającego mięśnie i wspomagającego krążenie krwi. Torebkę bylicy można dodać do kąpieli.