Celiakia przez wiele lat była kojarzona przede wszystkim z chorobą wieku dziecięcego. Obecnie wiadomo jednak, że może ujawnić się w każdym momencie życia – również u osób po 30., 40. czy nawet 60. roku życia. Problem polega na tym, że u dorosłych rzadko daje charakterystyczne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Zamiast przewlekłych biegunek czy utraty masy ciała pojawiają się dolegliwości, które łatwo przypisać innym schorzeniom lub przemęczeniu. W efekcie wielu pacjentów przez lata pozostaje niezdiagnozowanych.

Dlaczego celiakia u dorosłych tak często pozostaje nierozpoznana?

Największym wyzwaniem diagnostycznym w przypadku celiakii jest niejednoznaczny obraz kliniczny. U wielu dorosłych pacjentów schorzenie nie powoduje typowych objawów ze strony układu pokarmowego. Dominują natomiast symptomy pozornie niezwiązane z jelitami, takie jak:

przewlekłe zmęczenie;

niedokrwistość z niedoboru żelaza;

bóle głowy;

obniżony nastrój;

bóle stawów;

osteopenia lub osteoporoza;

problemy z płodnością.

Tak wiele niespecyficznych objawów sprawia, że pacjenci trafiają kolejno do hematologa, reumatologa, neurologa czy ginekologa, zanim zostaną skierowani na badania w kierunku celiakii. Niejednokrotnie od wystąpienia pierwszych symptomów do postawienia diagnozy mija nawet kilka lub kilkanaście lat.

Nietypowe objawy celiakii utrudniają właściwe rozpoznanie

Choć zaburzenia trawienia nadal należą do najczęstszych symptomów celiakii, nie występują u wszystkich chorych. U części osób pojawiają się jedynie okresowe wzdęcia, uczucie pełności po posiłkach czy nieregularne wypróżnienia. Takie dolegliwości bywają mylone z zespołem jelita drażliwego, nietolerancjami pokarmowymi lub skutkami przewlekłego stresu.

Coraz częściej diagnozuje się również tzw. celiakię skąpoobjawową. Pacjent funkcjonuje na co dzień stosunkowo dobrze, jednak stopniowo rozwijają się niedobory witamin i składników mineralnych. Szczególnie często dotyczą one żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego, wapnia oraz witaminy D. W konsekwencji pojawia się przewlekłe osłabienie, pogorszenie koncentracji czy zwiększona podatność na złamania.

Jak przebiega diagnostyka celiakii u dorosłych?

Podstawą rozpoznania celiakii są badania serologiczne. Najczęściej oznacza się przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA oraz całkowite stężenie immunoglobulin IgA. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić również oznaczenie przeciwciał przeciw endomysium (EmA) lub wykonanie badań genetycznych HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

Jeżeli wyniki badań sugerują celiakię, kolejnym etapem jest gastroskopia z pobraniem wycinków z dwunastnicy. Ocena histopatologiczna pozwala potwierdzić uszkodzenie kosmków jelitowych i ustalić stopień zaawansowania zmian.

Błędem popełnianym przez wielu pacjentów jest samodzielne wyeliminowanie glutenu jeszcze przed wykonaniem diagnostyki. Może to prowadzić do uzyskania fałszywie ujemnych wyników badań i znacznie utrudnić postawienie prawidłowej diagnozy.

Jakie są konsekwencje późnego rozpoznania celiakii?

Nieleczona celiakia nie ogranicza się wyłącznie do problemów trawiennych. Długotrwały stan zapalny błony śluzowej jelita cienkiego prowadzi do zaburzeń wchłaniania, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Najczęstsze powikłania obejmują:

przewlekłą anemię;

osteoporozę i zwiększone ryzyko złamań;

niedobory witamin oraz mikroelementów;

zaburzenia płodności;

poronienia nawracające;

zwiększone ryzyko wybranych nowotworów przewodu pokarmowego przy wieloletniej, nieleczonej chorobie.

Im wcześniej zostanie wdrożona dieta bezglutenowa, tym większa szansa na regenerację błony śluzowej jelita oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia powikłań.

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Dieta bezglutenowa jako skuteczna metoda leczenia

Obecnie nie istnieje leczenie farmakologiczne eliminujące przyczynę choroby. Jedyną skuteczną terapią pozostaje ścisła, dożywotnia dieta bezglutenowa. Oznacza to całkowitą eliminację produktów zawierających pszenicę, żyto i jęczmień oraz zwracanie uwagi na ryzyko zanieczyszczenia glutenem pozostałej żywności.

Dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, aby zapobiegać niedoborom składników odżywczych. W praktyce oznacza to konieczność świadomego planowania posiłków, monitorowania wartości odżywczej jadłospisu oraz regularnych kontroli lekarskich. W wielu przypadkach warto skorzystać ze wsparcia dietetyka, np. z Kcalmar, który pomoże ułożyć model żywienia dostosowany do potrzeb pacjenta.

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