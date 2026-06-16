„To był dobry, choć wymagający czas. Ale ja akurat chcę poświęcić kilka dni raz na pół roku, żeby się oczyścić.” – napisała w mediach społecznościowych Beata Sadowska. Dziennikarka opowiedziała o 11-dniowym detoksie, który przeszła w ostatnim czasie. Jej wpis na ten temat podzielił internautów.

Beata Sadowska to dziennikarka i prezenterka telewizyjna, którą widzowie znają z takich programów, jak „Pytanie na śniadanie”, „Miasto kobiet” czy „Pałac kultury”. Dziś prowadzi podcast „Super Mamy”, w którym szczerze rozmawia o macierzyństwie. Jak wiele innych gwiazd urywkami swojej codzienności dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio poinformowała, że ze względów zdrowotnych przeszła kilkunastodniowy post. „Ciągle mnie zaskakuje, ile złogów i toksyn nosimy na co dzień w jelitach.” – napisała.

Beata Sadowska poddała się głodówce. „Nie będę wam podawała przepisu na oczyszczanie”

No to na zdrowie! Pierwszy « posiłek » od jedenastu dni: wyciskany sok z marchewki. Jutro będzie pieczone jabłko. I tak codziennie, przez tydzień, będę dodawała nowe produkty aż wrócę do opcji full.

Czytamy we wpisie Beaty Sadowskiej. Dziennikarka przyznała, że głodówki przeprowadza u siebie regularnie od 25 lat, aby oczyścić organizm z toksyn. Od początku podchodziła do nich jednak bardzo odpowiedzialnie, korzystając ze wsparcia ekspertów. W opublikowanym w sieci poście podkreśliła, że nie chce nikogo zachęcać do podobnej praktyki ani podawać na nią gotowej recepty. Zachęca do poddania się wcześniej badaniom i opieki medycznej.

Konsekwentnie (mimo próśb i pytań) nie będę wam podawała przepisu na oczyszczanie, bo sama przez lata robiłam to pod okiem specjalistów. Warto się najpierw przebadać, a potem zrobić pod opieką kogoś, kto się na tym zna. (…) Ale nie polecałabym nikomu eksperymentowania na własną rękę – bez doświadczenia i bez wiedzy. Bo zdrowie jest najważniejsze.

Wyjaśniła. Post dziennikarki poruszył wielu internautów. Ich zdania były wyraźnie podzielone. Niektórzy gratulowali determinacji i dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z detoksem. Inni pisali o zagrożeniu płynącym z kilkudniowego postu.

Szacun! Nie dałabym rady. Super. Mnie ostatnio ciężko się zabrać za głodówkę. Z punktu widzenia fizjologii organizmu 11-dniowy całkowity post jest już bardzo długim postem i powinien odbywać się wyłącznie pod nadzorem medycznym. To dość niebezpieczne.

Czytamy w sekcji komentarzy na Facebooku. Beata Sadowska postanowiła odpowiedzieć na zarzuty komentujących. Opublikowała w sieci nagranie, w którym jeszcze raz wyjaśniła, że w swoim wpisie podzieliła się jedynie własnym doświadczeniem. „Żyjmy i dajmy żyć innym.” – podsumowała.