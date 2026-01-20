Anna Skura, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, trafiła do szpitala na Bali. Pobyt relacjonowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Choć myślała, że zmaga się z malarią, ostatecznie diagnoza okazała się inna.

Anna Skura od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń internetowych. Zaczynała jako blogerka modowa. Dziś dzieli się relacjami z egzotycznych podróży. Influencerka prowadzi bardzo intensywne życie. Próbuje sportów ekstremalnych i często zmienia strefy czasowe. Ostatnie tygodnie nie były dla niej łatwe. Po przylocie z Hawajów na Bali 40-latka zmagała się z wysoką gorączką i innymi dolegliwościami, przez które trafiła do tamtejszego szpitala z podejrzeniem malarii.

Anna Skura w szpitalu na Bali. Diagnoza ją zaskoczyła

Influencerka przyznała, że minione dni były dla niej wyjątkowo trudne. Mimo to zdecydowała się opowiedzieć swoją historię. Pobyt w balijskim szpitalu relacjonowała w mediach społecznościowych. Na miejscu została poddana szczegółowym badaniom, m. in. na malarię i tyfus. Wyniki były jednak negatywne. Ostateczna diagnoza okazała się sporym zaskoczeniem.

źródło: www.instagram.com/whatannawears

Już nawet byłam gotowa usłyszeć: „tak, to malaria”, żeby w końcu dowiedzieć się, co mi jest… a nie, że ciągle słyszałam: „wszystkie wyniki są prawidłowe”, a ja ledwo żyłam. Tak się czułam, jak trafiłam do szpitala. Później jak już dostałam dożylnie antybiotyk było o wiele lepiej

Wyznała. Po wnikliwej diagnostyce lekarze ustalili, że przyczyną pogarszającego się stanu zdrowia influencerki nie jest egzotyczna choroba, lecz zapalenie płuc.

Takiej diagnozy się nie spodziewałam.

Napisała na Instagramie Anna Skura. Influencerka pokazała też, jak wygląda opieka w szpitalu na Bali. „Dzień w szpitalu zaczyna się bardzo wcześnie, bo już o 6:30 do mnie przychodzili ze wszystkim, śniadanie 7:50… jeszcze nie zdążyłam zjeść i już było drugie śniadanie… nie nadążałam z posiłkami” – relacjonowała.