Od początku swojej obecności w mediach Agnieszka Kotońska przeszła ogromną przemianę. Dziś niewiele osób pamięta, jak wyglądała kiedyś. Na zdjęciu sprzed lat jest nie do poznania.

Agnieszka Kotońska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Popularność przyniósł jej udział w programie „Googlebox. Przed telewizorem”. Później pojawiła się między innymi w „Królowej przetrwania”. Od jej debiutu na ekranie minęło kilka lat. W tym czasie celebrytka zmieniła się nie do poznania. Teraz pokazała swoje archiwalne zdjęcie.

Agnieszka Kotońska przed metamorfozą. Tak wyglądała kiedyś

Agnieszka Kotońska pozostaje w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio zaprosiła ich do zadawania jej pytań. Jedno z nich brzmiało: „Aga, ile w swoim życiu ważyłaś najwięcej, a ile najmniej?”. Gwiazda „Googlebox” postanowiła odpowiedzieć. Pokazała swoje zdjęcie sprzed lat i wyznała:

Najwięcej ważyłam 106 kg. Foto na pamiątkę i od tego zdjęcia wszystko się zaczęło.

źródło: www.instagram.com/agnieszkakotonska

Od momentu pojawienia się w telewizji Agnieszka Kotońska przeszła ogromną metamorfozę. Celebrytka otwarcie mówi o tym, że udało jej się schudnąć 40 kg. Poza tym poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Przeszła operację biustu i plastykę powiek. Na Instagramie chętnie pokazuje też, jak dba o siebie na co dzień, motywując inne kobiety do zmiany.