Jasny, świetlisty, wyjątkowo twarzowy – odcień buttercream blonde wraca w wielkim stylu wiosną 2026. Ta koloryzacja daje efekt luxury-touch, rozświetla cerę i podkreśla rysy. Komu pasuje i jak uzyskać kolor idealny? Podpowiadamy.

Buttercream blonde wygląda bardzo naturalnie i doskonale wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu. Maślany blond to jasny, beżowy odcień, który stanowi doskonałą alternatywę dla platyny.

Buttercream blonde – co to za koloryzacja?

Maślany blond to kolor łączący jasne, ciepłe i neutralne tony: od ecru i beżu aż po delikatne, karmelowe refleksy. Efekt, inspirowany maślanym kremem, daje wrażenie miękkiej, wielowymiarowej głębi. To odcień bardziej naturalny od platyny, ale mniej nasycony od klasycznego słonecznego blondu. Klasy dodaje mu idealny balans ciepła i aksamitne wykończenie.

Komu pasuje maślany blond?

Buttercream blonde to koloryzacja idealna dla naturalnych blondynek o jasnej karnacji, ale nie tylko. Z powodzeniem mogą postawić na nią również brunetki. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie odcienia i natężenia koloru do typu urody, by podkreślał on naturalne piękno. Różnicę robi też technika koloryzowania włosów. Buttercream blonde może być nie tylko kolorem całościowym, ale też pomysłem na balayage czy subtelne refleksy typu babylights.

Jak uzyskać maślany blond? O to warto poprosić w salonie

Uzyskanie wymarzonego koloru buttercream blonde wymaga zazwyczaj profesjonalnej pracy kolorysty. Najlepiej poprosić go o maślany blond, podkreślając, że zależy nam na kremowym, wielowymiarowym efekcie bez żółtych czy zbyt chłodnych, platynowych tonów. Komunikację na pewno ułatwią zdjęcia inspiracyjne. Ważne jednak, by odcień był dopasowany do naszej urody.

Jak pielęgnować włosy w odcieniu buttercream blonde?

Aby ten kolor na długo zachował swój miękki, satynowy blask, warto zadbać o odpowiednio dobraną pielęgnację. Podstawa to ochrona koloru przed blaknięciem. Najlepiej sięgnąć po dobry szampon do włosów farbowanych i odżywkę, która dobrze nawilża pasma. Poza tym raz na jakiś czas przyda się tonowanie w salonie fryzjerskim. Zabieg ten pozwoli uniknąć niepożądanych, żółtych tonów i zachowa elegancki, kremowy wymiar koloru na dłużej.