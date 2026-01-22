Wypadanie włosów i łamliwe paznokcie - kiedy winny jest niedobór selenu

Coraz więcej włosów zostaje na szczotce, a paznokcie łamią się przy każdej okazji? Sięgasz po kolejne odżywki i serum, a efektów jak nie było, tak nie ma? Problem może leżeć znacznie głębiej niż myślisz. Zanim wydasz fortunę na kosmetyki, warto sprawdzić poziom selenu w organizmie. Ten niewielki mikroelement ma ogromny wpływ na kondycję włosów i paznokci, a jego niedobory są bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać.

Selen – mały, ale niezwykle ważny

Selen to mikroelement śladowy, którego potrzebujemy w małych ilościach, ale jego rola w organizmie jest kluczowa. Jest składnikiem ponad 25 różnych białek zwanych selenoproteinami, które pełnią istotne funkcje w całym ciele. Działa jak tarcza ochronna dla komórek – neutralizuje wolne rodniki, wspiera układ odpornościowy i dba o prawidłową pracę tarczycy.

Co ma selen wspólnego z włosami i paznokciami? Otóż chroni komórki mieszków włosowych i macierzy paznokcia przed stresem oksydacyjnym. Bez odpowiedniej dawki selenu te delikatne struktury są narażone na uszkodzenia, które prowadzą do widocznych problemów.

Jak niedobór selenu rujnuje włosy i paznokcie

Gdy w organizmie brakuje selenu, włosy są pierwszymi, które wysyłają sygnał alarmowy. Cebulki włosowe stają się osłabione, wzrost włosów zwalnia, a wypadanie nasila się. Lekarze nazywają to łysienie telogenowe – stanem, w którym włosy przedwcześnie przechodzą w fazę spoczynku i wypadają. Twoje włosy stają się cienkie, matowe i łamliwe, tracą naturalny blask.

Paznokcie nie pozostają w tyle. Pojawiają się białe plamki na płytce paznokcia, które wielu mylnie uznaje za niedobór wapnia. Paznokcie łamią się przy najmniejszym nacisku, rozdwajają się na końcach, a ich wzrost jest wyraźnie spowolniony. Zmiany w kolorze i strukturze to kolejne sygnały ostrzegawcze.

Dlaczego tak się dzieje? Selen jest niezbędny do produkcji glutationu peroksydazy – jednego z najważniejszych enzymów antyoksydacyjnych w organizmie. Bez niego komórki są bezbronne wobec uszkodzeń oksydacyjnych, a włosy i paznokcie cierpią jako pierwsze.

Inne sygnały, które warto zauważyć

Problemy z włosami i paznokciami rzadko przychodzą same. Niedobór selenu objawia się także przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem – organizm po prostu nie działa optymalnie. Selen przekształca nieaktywne hormony tarczycy w ich aktywną formę, więc jego brak może prowadzić do problemów z tarczycą.

Osłabiona odporność i częste infekcje to kolejny sygnał. Mgła mózgowa, trudności z koncentracją, bóle mięśniowe – wszystko to może wskazywać na niedobór tego mikroelementu. U mężczyzn niedobór selenu może wpływać nawet na płodność. Jeśli rozpoznajesz u siebie kilka z tych objawów, warto wykonać badania.

Kto jest w grupie ryzyka?

Niedobory selenu nie pojawiają się bez przyczyny. Mieszkasz w Polsce lub Europie Środkowej? Nasze gleby są ubogie w selen, co przekłada się na niższą zawartość tego pierwiastka w lokalnych produktach. Osoby na dietach restrykcyjnych, weganie i wegetarianie, którzy nie spożywają orzechów brazylijskich, są szczególnie narażone.

Choroby przewodu pokarmowego jak celiakia czy choroba Leśniowskiego-Crohna utrudniają wchłanianie selenu. Palenie papierosów zwiększa zapotrzebowanie na ten mikroelement, podobnie jak długotrwałe przyjmowanie niektórych leków.

Gdzie szukać selenu w diecie?

Najlepszym źródłem selenu są orzechy brazylijskie – wystarczą 1-2 sztuki dziennie, by pokryć całe zapotrzebowanie. Uwaga: nie przesadzaj, bo łatwo o przedawkowanie! Ryby i owoce morza to kolejna doskonała opcja – tuńczyk, łosoś, krewetki. Mięso drobiowe, wołowina, jaja, nasiona słonecznika, brązowy ryż i kasza gryczana również dostarczają selenu.

Grzyby mogą być ciekawym dodatkiem do diety. Pamiętaj jednak, że zawartość selenu w produktach roślinnych zależy od gleby, na której rosły. Produkty importowane z regionów bogatych w selen będą lepszym źródłem niż lokalne warzywa z ubogich gleb.

Diagnostyka i zapotrzebowanie

Dorośli potrzebują od 55 do 70 µg selenu dziennie. Aby potwierdzić niedobór, warto wykonać badanie poziomu selenu we krwi lub ocenić aktywność peroksydazy glutationowej. Lekarz może także przeprowadzić wywiad dotyczący diety i objawów. Przed rozpoczęciem suplementacji zawsze skonsultuj się ze specjalistą.

Kiedy suplementacja ma sens?

Jeśli badania potwierdzą niedobór, Twoja dieta jest uboga w źródła selenu lub należysz do grupy ryzyka, warto rozważyć suplementację. Na rynku dostępne są różne formy selenu. Selenometionina to forma organiczna, która jest lepiej przyswajalna niż selenian czy selenek sodu. Selen w postaci drożdżowej to kolejna dobra opcja.

Przy wyborze suplementu zwróć uwagę na kilka kwestii. Dawkowanie powinno wynosić zazwyczaj 50-100 µg dziennie – więcej nie znaczy lepiej. Preferuj formę organiczną, sprawdź certyfikaty jakości. Ciekawą opcją mogą być kompleksy zawierające selen wraz z cynkiem i biotyną – składnikami, które również wspierają zdrowie włosów i paznokci.

Warto przejrzeć dostępną ofertę suplementów i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i został przygotowany przez sprawdzonego producenta.

Zadbaj o selen, zadbaj o siebie

Problemy z włosami i paznokciami nie zawsze są wyłącznie kosmetyczne. Niedobór selenu to realna przyczyna, którą można stosunkowo łatwo naprawić. Zbilansowana dieta bogata w źródła tego mikroelementu oraz przemyślana suplementacja mogą przywrócić włosom blask, a paznokciom wytrzymałość.

Nie ignoruj sygnałów, które wysyła Twój organizm. Skonsultuj objawy ze specjalistą, wykonaj odpowiednie badania i zadbaj o odpowiedni poziom selenu. Twoje włosy i paznokcie na pewno to docenią.

