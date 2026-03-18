Jest nonszalancka, charakterna i daje iluzję maksymalnej objętości. Wolf cut to fryzura, którą wyróżniają lekkie warstwy, miękkie linie i wyrazista tekstura. Mimo upływu lat regularnie wraca do mody. W czym tkwi jej fenomen i dla kogo będzie idealna?

Wolf cut – co to za fryzura?

Wolf cut to charakterystyczne, warstwowe cięcie z dużą objętością na górze i lekko postrzępionymi końcówkami. Często towarzyszy mu grzywka: na boki typu curtain, albo krótka – w wersji mikro. To oryginalne strzyżenie to tak naprawdę połączenie dwóch fryzur popularnych w latach 70. i 80.: mulleta, czyli tzw. czeskiego piłkarza, oraz shag – cieniowanego cięcia z rockowym szlifem.

Dlaczego wolf cut nie przestaje zyskiwać na popularności?

Podobnie, jak klasyczny bob, wolf cut od lat nie przestaje budzić zainteresowania. Zawdzięczamy to takim gwiazdom, jak Miley Cyrus, Cara Delevigne czy Billie Eilish, ale też zespołom K-popowym i TikTokowi. Mimo zmieniających się trendów, uwielbiamy tę fryzurę za lekkość, objętość i fakt, że nie wymaga skomplikowanych zabiegów stylizacyjnych. Dobrze wygląda szczególnie wtedy, kiedy na głowie panuje kontrolowany, artystyczny nieład.

Komu pasuje wolf cut?

Fryzura wolf cut jest niezwykle uniwersalna i łatwo dopasować ją do kształtu twarzy. To wybór idealny dla osób o naturalnie falowanych lub kręconych włosach, ponieważ warstwowe cięcie rewelacyjnie podkreśla ich teksturę. To uczesanie pozwala też uzyskać iluzję objętości, dlatego świetnie sprawdzi się przy cienkich i pozbawionych gęstości pasmach. Co więcej stylizowanie tak obciętych włosów jest banalnie proste, dlatego wolf cut jest wymarzonym rozwiązaniem dla każdego, kto nie lubi układać kosmyków.

Jak uzyskać efekt wolf cut na włosach?

Ostateczny kształt tej fryzury zależy od długości włosów i ich tekstury. Kluczowe dla uzyskania pożądanego efektu są jednak warstwy, które nadają całości lekkości i decydują o jej formie. Pasma powinny być mocno wycieniowane, górne partie nieco krótsze, a dolne – dłuższe. Ostatnim szlifem są postrzępione końcówki, które dają wrażenie messy-hair i sprawiają, że fryzura nabiera wyrazu.