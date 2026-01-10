NIe słyszałyście jeszczo o fryzurze wixie? Koniecznie o niej przeczytajcie i zobaczcie nasze wybrane isnpiracje. To cudo pozwala na ekspresję własnej osobowości i odważne eksperymenty. Jeśli masz ochotę na coś nowego i unikalnego, fryzura wixie zaspokoi twoje potrzeby.

Fryzura wixie charakteryzuje się bardzo krótkimi włosami po bokach i z tyłu głowy. Z kolei dłuższe kosmki znajdują się na górze. Jedną z jej głównych zalet jest uniwersalność, choć zdecydują się na nią najprawdop0dobniej najodważniejsze panie. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów. Możliwości są praktycznie nieograniczone, a jak udowodniła Emily w Paryżu, nawet króciutkie włosy mogą być urocze i romantyczne.

Włosy są krótkie, łatwe do utrzymania w porządku, ale mogą wymagać odrobiny produktów do stylizacji. Najważniejsze: znajdź doświadczonego fryzjera, który ma umiejętności i wyczucie.