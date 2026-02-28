Moda na romantyczne fryzury trwa w najlepsze. Po miękkich falach i nonszalanckich upięciach przyszedł czas na grzywkę, która miękko opada na czoło i daje efekt fryzury czesanej wiatrem. Jak wygląda wisteria bangs i dla kogo będzie idealnym wyborem? Podpowiadamy.

Wisteria bangs – co to za fryzura?

Jest zwiewna, subtelna i niezwykle kobieca. Wisteria bangs to delikatna grzywka, której nazwa nawiązuje do rośliny o kaskadach pachnących, fioletowych kwiatów. W przeciwieństwie do innych popularnych cięć, to wyróżnia się lekkością i naturalnym ruchem. Daje efekt kosmyków swobodnie opadających na czoło i skronie, i jest odwrotnością idealnie wymodelowanych na szczotkę grzywek w stylu lat 70.

Dlaczego wisteria bangs to jeden z wiodących trendów sezonu?

Moda na wisteria bangs wpisuje się w szerszy kontekst. Po premierze “Wichrowych wzgórz” w wielkim stylu powróciły romantyczne fryzury, takie jak cloudy waves – miękkie jak chmurka fale czy misternie plecione, dobierane warkocze. W przeciwieństwie do nich ta delikatna grzywka nie wymaga długiej, skomplikowanej stylizacji. Jej urok tkwi w naturalności typowej dla bohaterek zekranizowanych historii Jane Austen, których włosy najlepiej układały się po spacerze w wietrzny dzień. Być może dlatego to cięcie cieszy się coraz większą popularnością wśród gwiazd. Jest świeże, subtelne i sprawia, że pasma pięknie układają się w ruchu.

Komu pasuje wisteria bangs?

Podobnie, jak inne fryzury, wisteria bangs może być dobrym wyborem dla każdego, pod warunkiem, że odpowiednio dopasujemy jej długość i kształt. To doskonałe rozwiązanie dla osób, którym marzy się subtelna zmiana, delikatne odświeżenie – bez radykalnych cięć. Co więcej: ta lekka grzywka z łatwością wkomponowuje się w całość fryzury, niezależnie od długości włosów. Może dobrze wyglądać zarówno przy długich, miękkich warstwach, jak i klasycznym bobie.

Jak uzyskać efekt wisteria bangs?

Podstawą jest wycieniowanie włosów przy twarzy i idealne dopasowanie ich długości tak, by podkreślały urodę. Grzywka inspirowana wisterią może być krótka jak klasyczna curtain bangs, ale też mieć formę dłuższych pasm opadających miękko na boki. Ważna jest też stylizacja. Zamiast stylizować kosmyki na duży wałek czy szczotkę w celu uzyskania maksymalnej objętości, wystarczy delikatnie podkręcić je prostownicą lub lokówką. Najlepiej wyglądają w nonszalanckim, naturalnym wydaniu.