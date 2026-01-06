Miłośnicy świadomej pielęgnacji włosów mają powód do radości- w Hebe właśnie trwa wyprzedaż kosmetyków do włosów, obok której trudno przejść obojętnie. To idealny moment, by uzupełnić zapasy ulubionych produktów albo przetestować nowości w znacznie niższych cenach. Na promocji znajdziemy zarówno wcierki pobudzające porost, delikatne szampony do skóry głowy, jak i produkty regenerujące długości- wszystko to w naprawdę atrakcyjnych cenach. Jeśli Twoje włosy potrzebują wzmocnienia, nawilżenia lub solidnej dawki odżywienia, ta akcja zdecydowanie zasługuje na uwagę.

1 Bosko Cosmetics pobudzająca wcierka do włosów Kup teraz To propozycja dla osób, które chcą pobudzić wzrost włosów i wzmocnić cebulki. Trychologiczna wcierka poprawia krążenie skóry głowy, dzięki czemu stymuluje mieszki włosowe do intensywniejszej pracy. Kofeina, baicapil oraz ekstrakty roślinne wspierają podziały komórkowe i pomagają utrzymać fazę wzrostu włosa w optymalnej długości. Regularnie stosowana może przyczynić się do zagęszczenia fryzury i poprawy kondycji skóry głowy.

2 Anwen ziołowa wcierka rozgrzewająca do skóry głowy Kup teraz Rozgrzewająca wcierka Anwen to prawdziwa bomba składników aktywnych wspierających porost włosów i ograniczających ich wypadanie. Ekstrakty z kozieradki, czarnej rzepy, czerwonej cebuli oraz żeń-szenia wzmacniają cebulki i pobudzają je do szybszego wzrostu. Formułę uzupełniają hydrolizowane proteiny sojowe, aminokwasy oraz witaminy z grupy B, w tym biotyna. Niacynamid i cynk PCA pomagają regulować wydzielanie sebum, a pantenol koi skórę głowy. Efekt rozgrzewania zapewnia kompleks HotFlux oraz olejek miętowy, które poprawiają mikrokrążenie i dotlenienie mieszków włosowych.

3 Anwen delikatny szampon do normalnej i przetłuszczającej się skóry głowy Kup teraz To idealny wybór dla osób szukających łagodnego, ale skutecznego oczyszczania. Naturalna formuła szamponu delikatnie myje skórę głowy, nie powodując podrażnień ani przesuszenia. Ekstrakt z wierzbówki oraz cynk pomagają regulować wydzielanie sebum, dzięki czemu włosy pozostają świeże na dłużej. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji i jako uzupełnienie kuracji wcierkami.