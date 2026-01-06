Wcierki, odbudowujące maski i odżywcze olejki za grosze- czas na wielką promocję w Hebe
Miłośnicy świadomej pielęgnacji włosów mają powód do radości- w Hebe właśnie trwa wyprzedaż kosmetyków do włosów, obok której trudno przejść obojętnie. To idealny moment, by uzupełnić zapasy ulubionych produktów albo przetestować nowości w znacznie niższych cenach. Na promocji znajdziemy zarówno wcierki pobudzające porost, delikatne szampony do skóry głowy, jak i produkty regenerujące długości- wszystko to w naprawdę atrakcyjnych cenach. Jeśli Twoje włosy potrzebują wzmocnienia, nawilżenia lub solidnej dawki odżywienia, ta akcja zdecydowanie zasługuje na uwagę.
Bosko Cosmetics pobudzająca wcierka do włosówKup teraz
To propozycja dla osób, które chcą pobudzić wzrost włosów i wzmocnić cebulki. Trychologiczna wcierka poprawia krążenie skóry głowy, dzięki czemu stymuluje mieszki włosowe do intensywniejszej pracy. Kofeina, baicapil oraz ekstrakty roślinne wspierają podziały komórkowe i pomagają utrzymać fazę wzrostu włosa w optymalnej długości. Regularnie stosowana może przyczynić się do zagęszczenia fryzury i poprawy kondycji skóry głowy.
Anwen ziołowa wcierka rozgrzewająca do skóry głowyKup teraz
Rozgrzewająca wcierka Anwen to prawdziwa bomba składników aktywnych wspierających porost włosów i ograniczających ich wypadanie. Ekstrakty z kozieradki, czarnej rzepy, czerwonej cebuli oraz żeń-szenia wzmacniają cebulki i pobudzają je do szybszego wzrostu. Formułę uzupełniają hydrolizowane proteiny sojowe, aminokwasy oraz witaminy z grupy B, w tym biotyna. Niacynamid i cynk PCA pomagają regulować wydzielanie sebum, a pantenol koi skórę głowy. Efekt rozgrzewania zapewnia kompleks HotFlux oraz olejek miętowy, które poprawiają mikrokrążenie i dotlenienie mieszków włosowych.
Anwen delikatny szampon do normalnej i przetłuszczającej się skóry głowyKup teraz
To idealny wybór dla osób szukających łagodnego, ale skutecznego oczyszczania. Naturalna formuła szamponu delikatnie myje skórę głowy, nie powodując podrażnień ani przesuszenia. Ekstrakt z wierzbówki oraz cynk pomagają regulować wydzielanie sebum, dzięki czemu włosy pozostają świeże na dłużej. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji i jako uzupełnienie kuracji wcierkami.
Nadeshiko nawilżająca keratyna do włosówKup teraz
Multifunkcyjna keratyna Nadeshiko to ratunek dla włosów suchych, zniszczonych i pozbawionych blasku. Produkt chroni pasma przed uszkodzeniami termicznymi, odbudowuje ich strukturę i intensywnie nabłyszcza. Inspirowana japońską pielęgnacją formuła łączy nowoczesne składniki z tradycyjnym olejkiem tsubaki pozyskiwanym z kamelii japońskiej. Keratyna wygładza włosy, ułatwia rozczesywanie i stylizację oraz pozwala uzyskać efekt gładkiej tafli. To świetny wybór do regeneracji rozdwojonych końcówek i mocno przesuszonych długości.