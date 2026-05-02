Myślisz o diametralnej zmianie fryzury, ale obawiasz się, że będziesz żałować? Collarbone bob może okazać się rozwiązaniem idealnym. Ta modna fryzura wygląda niezwykle kobieco i można ją nosić na wiele sposobów.

Collarbone bob – co to za fryzura?

Collarbone bob to fryzura, którą wyróżnia charakterystyczna długość włosów – do linii obojczyków. To uniwersalne cięcie daje bardzo naturalny, niewymuszony efekt, dlatego od wielu lat króluje wśród gwiazd, w salonach fryzjerskich i mediach społecznościowych. To kompromis pomiędzy klasycznym bobem, a jego dłuższą wersją – lobem.

Dlaczego collarbone bob zyskuje na popularności?

Bob do obojczyków to fryzura niezwykle twarzowa, kobieca, lekka i w gruncie rzeczy bardzo praktyczna. Włosy możemy swobodnie upiąć, ale też stylizować na różne sposoby, gdy są rozpuszczone. Tak obcięte pasma dobrze wyglądają w naturalnym wydaniu. Świetnie prezentują się też suszone przy pomocy dużej okrągłej szczotki czy w bardziej romantycznych wersjach, takich jak fale retro czy hollywoodzkie loki.

Komu pasuje collarbone bob?

Włosy sięgające obojczyków to fryzura idealna dla wielu osób. W przeciwieństwie do klasycznego boba, collarbone bob może subtelnie wysmuklić twarz, a jednocześnie dodać klasy i elegancji. Przypadnie do gustu osobom, które marzą o odświeżeniu fryzury, ale bez wprowadzania radykalnych zmian.

Najmodniejsze wersje boba do obojczyków – jaką wybrać?

Collarbone bob to fryzura, którą z łatwością dopasujemy do swojego stylu, kształtu twarzy i typu urody. Możemy postawić na proste, minimalistyczne cięcie jak od linijki albo wybrać uczesania, które podkreślają naturalną teksturę włosów. Wśród najpopularniejszych wariantów tej fryzury wymienić należy:

blunt collarbone bob, czyli proste cięcie do linii obojczyków, które wygląda najbardziej elegancko i w duchu clean-girl,

layered collarbone bob, czyli warstwowy bob z delikatnym cieniowaniem, dzięki któremu włosy zyskują lekkość, objętość i naturalny ruch,

bob do obojczyków z grzywką – najczęściej typu curtain, czyli rozchodzącą się na boki, dobrze wpisujący się w estetykę french-chic.

Jak stylizować boba do obojczyków?

Dużą zaletą tej fryzury jest łatwość stylizacji. Dobre cięcie pozwala na rezygnację z długich, skomplikowanych zabiegów i dużą nonszalancję. Z drugiej strony włosy do obojczyków możemy układać w delikatne fale: surferskie albo hollywoodzkie, loki w stylu retro czy prostować je dla podkreślenia równej linii końców. W zależności od pożądanego efektu najlepiej użyć wałków, suszarki i okrągłej szczotki albo lokówki, pamiętając zawsze o termoochronie.