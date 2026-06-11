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ANWEN Grow Me Tender ziołowa wcierka rozgrzewająca

Wcier­ka Grow Me Ten­der od ANWEN to in­ten­syw­nie dzia­ła­ją­cy elik­sir dla skó­ry gło­wy, któ­ry sta­no­wi po­łą­cze­nie si­ły na­tu­ry z no­wo­cze­sną pie­lę­gna­cją try­cho­lo­gicz­ną. Jej uni­kal­na, roz­grze­wa­ją­ca for­mu­ła zo­sta­ła opar­ta na zio­łach zna­nych ze swo­ich wzmac­nia­ją­cych i sty­mu­lu­ją­cych wła­ści­wo­ści. Mowa tu między innymi o ko­zie­rad­ce, czar­nej rze­pie, czer­wo­nej ce­bu­li, czy że­ń-sze­niu. Grow Me Ten­der marki ANWEN to praw­dzi­wa bom­ba od­żyw­cza- obec­ność hy­dro­li­zo­wa­nych pro­te­in so­jo­wych, ami­no­kwa­sów i wi­ta­min z gru­py B (w tym bio­ty­ny) wspie­ra kon­dy­cję wło­sów od na­sa­dy, na­da­jąc im si­łę do wzro­stu i od­por­ność na wy­pa­da­nie. Do­da­tek nia­cy­na­mi­du i cyn­ku PCA po­ma­ga wy­re­gu­lo­wać pro­duk­cję se­bum, co sprawia, że jest wskazana również dla osób zmagających się z nadmiernym przetłuszczaniem skóry głowy.