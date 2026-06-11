Top 5 wcierek do włosów. Te produkty potrafią zdziałać cuda
Piękne, zdrowe i długie włosy to marzenie wielu z nas. Niestety długotrwały stres, mocne słońce, czy nieodpowiednia pielęgnacja potrafią zniszczyć nasze pukle. Co robić w takiej sytuacji? Oprócz podcięcia końcówek i przygotowania odpowiedniej suplementacji warto zainwestować w dobre produkty do włosów, takie jak olejki, czy wcierki przyspieszające ich porost. Oto 5 kosmetyków, które koniecznie musisz wypróbować.
JantarKup teraz
Wcierka Jantar to kultowy produkt, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób walczących z osłabionymi i wypadającymi włosami. Jej bazą jest naturalny wyciąg z bursztynu, czyli składniku znanego ze swoich regenerujących i wzmacniających właściwości. Formuła wcierki opiera się na tradycyjnej recepturze, która łączy siłę natury z pielęgnacyjnym doświadczeniem pokoleń. Regularne stosowanie produktu nie tylko zmniejsza wypadanie włosów, ale także stymuluje ich wzrost i poprawia ogólną kondycję fryzury.
RadicalKup teraz
Drugą z propozycji na naszej liście jest wcierka Radical. Jest to intensywnie działający kosmetyk trychologiczny stworzony z myślą o osobach zmagających się z cienkimi, osłabionymi i nadmiernie wypadającymi włosami. Jej zaawansowana formuła została opracowana tak, by kompleksowo wspierać zarówno skórę głowy, jak i same włosy. Regularne stosowanie wcierki z czasem wzmocni nasze cebulki, a także wpłynie na szybszy porost naszych kosmków. Warto zaznaczyć też, że produkt jest wegański- skład wcierki opiera się w 98% na komponentach pochodzenia naturalnego.
VIANEK Normalizujący tonik wcierka do skóry głowyKup teraz
Normalizujący tonik- wcierka Vianek to ratunek dla osób zmagających się z przetłuszczającą się skórą głowy, osłabionymi cebulkami i wypadającymi włosami. W składzie kosmetyku znajdziemy między innymi pokrzywę, skrzyp, łopian, czy szałwię, które działają wzmacniająco, oczyszczająco i stymulująco. Co ciekawe dzięki obecności olejków eterycznych: rozmarynowego i eukaliptusowego wcierka Vianek działa również odświeżająco, łagodzi podrażnienia oraz pomaga zredukować swędzenie i uczucie dyskomfortu.
Jego skład to bogactwo roślinnych ekstraktów – pokrzywa, skrzyp, łopian, szałwia i brzoza działają wzmacniająco, oczyszczająco i stymulująco. zięki obecności olejków eterycznych – rozmarynowego i eukaliptusowego – działa odświeżająco, łagodzi podrażnienia oraz pomaga zredukować swędzenie i uczucie dyskomfortu. Jego normalizujące działanie pomaga wyregulować pracę gruczołów łojowych, co sprawia, że włosy mniej się przetłuszczają i dłużej zachowują świeżość.
ANWEN Grow Me Tender ziołowa wcierka rozgrzewającaKup teraz
Wcierka Grow Me Tender od ANWEN to intensywnie działający eliksir dla skóry głowy, który stanowi połączenie siły natury z nowoczesną pielęgnacją trychologiczną. Jej unikalna, rozgrzewająca formuła została oparta na ziołach znanych ze swoich wzmacniających i stymulujących właściwości. Mowa tu między innymi o kozieradce, czarnej rzepie, czerwonej cebuli, czy żeń-szeniu. Grow Me Tender marki ANWEN to prawdziwa bomba odżywcza- obecność hydrolizowanych protein sojowych, aminokwasów i witamin z grupy B (w tym biotyny) wspiera kondycję włosów od nasady, nadając im siłę do wzrostu i odporność na wypadanie. Dodatek niacynamidu i cynku PCA pomaga wyregulować produkcję sebum, co sprawia, że jest wskazana również dla osób zmagających się z nadmiernym przetłuszczaniem skóry głowy.
SYLVECO Olejowa wcierka do skóry głowyKup teraz
Ostatnią z naszych propozycji jest olejowa wcierka marki Sylveco. Jej formuła opiera się na działaniu pięciu intensywnie odżywczych olejów roślinnych: rycynowego, laurowego, musztardowego, a także oleju z kozieradki, czy oleju z czarnuszki. Co warte podkreślenia kosmetyk marki Sylveco nie zawiera żadnych sztucznych zapachów ani drażniących dodatków, dzięki czemu jest bezpieczny nawet dla bardzo wrażliwej skóry głowy.