Piękne, zdrowe i długie włosy to marzenie wielu z nas. Niestety długotrwały stres, mocne słońce, czy nieodpowiednia pielęgnacja potrafią zniszczyć nasze pukle. Co robić w takiej sytuacji? Oprócz podcięcia końcówek i przygotowania odpowiedniej suplementacji warto zainwestować w dobre produkty do włosów, takie jak olejki, czy wcierki przyspieszające ich porost. Oto 5 kosmetyków, które koniecznie musisz wypróbować.

Odżywka- wcierka Jantar
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Jantar

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Wcier­ka Jan­tar to kul­to­wy pro­dukt, któ­ry od lat cie­szy się nie­słab­ną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród osób wal­czą­cych z osła­bio­ny­mi i wy­pa­da­ją­cy­mi wło­sa­mi. Jej ba­zą jest na­tu­ral­ny wy­ciąg z bursz­ty­nu, czyli skład­niku zna­nego ze swo­ich re­ge­ne­ru­ją­cych i wzmac­nia­ją­cych wła­ści­wo­ści. For­mu­ła wcier­ki opie­ra się na tra­dy­cyj­nej re­cep­tu­rze, któ­ra łą­czy si­łę na­tu­ry z pie­lę­gna­cyj­nym do­świad­cze­niem po­ko­leń. Re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie pro­duktu nie tylko zmniejsza wypadanie włosów, ale także sty­mu­lu­je ich wzrost i po­pra­wia ogól­ną kon­dy­cję fry­zu­ry.

Odżywka- wcierka Radical
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Radical

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Drugą z propozycji na naszej liście jest wcier­ka Ra­di­cal. Jest to in­ten­syw­nie dzia­ła­ją­cy ko­sme­tyk try­cho­lo­gicz­ny stwo­rzo­ny z my­ślą o oso­bach zma­ga­ją­cych się z cien­ki­mi, osła­bio­ny­mi i nadmier­nie wy­pa­da­ją­cy­mi wło­sa­mi. Jej za­awan­so­wa­na for­mu­ła zo­sta­ła opra­co­wa­na tak, by kom­plek­so­wo wspie­rać za­rów­no skó­rę gło­wy, jak i sa­me wło­sy. Regularne stosowanie wcierki z czasem wzmocni nasze ce­bul­ki, a także wpłynie na szybszy porost naszych kosmków. Warto zaznaczyć też, że produkt jest we­gań­ski- skład wcierki opie­ra się w 98% na kom­po­nen­tach po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go.

VIANEK Normalizujący tonik wcierka do skóry głowy
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VIANEK Normalizujący tonik wcierka do skóry głowy

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Nor­ma­li­zu­ją­cy to­ni­k- w­cier­ka Via­nek to ra­tu­nek dla osób zma­ga­ją­cych się z prze­tłusz­cza­ją­cą się skó­rą gło­wy, osła­bio­ny­mi ce­bul­ka­mi i wy­pa­da­ją­cy­mi wło­sa­mi. W składzie kosmetyku znajdziemy między innymi po­krzy­wę, skrzyp, ło­pian, czy szał­wię, które dzia­ła­ją wzmac­nia­ją­co, oczysz­cza­ją­co i sty­mu­lu­ją­co. Co ciekawe dzię­ki obec­no­ści olej­ków ete­rycz­nych: roz­ma­ry­no­we­go i eu­ka­lip­tu­so­we­go wcierka Vianek dzia­ła również od­świe­ża­ją­co, ła­go­dzi po­draż­nie­nia oraz po­ma­ga zre­du­ko­wać swę­dze­nie i uczu­cie dys­kom­for­tu.
Jego skład to bogactwo roślinnych ekstraktów – pokrzywa, skrzyp, łopian, szałwia i brzoza działają wzmacniająco, oczyszczająco i stymulująco. zięki obecności olejków eterycznych – rozmarynowego i eukaliptusowego – działa odświeżająco, łagodzi podrażnienia oraz pomaga zredukować swędzenie i uczucie dyskomfortu. Jego normalizujące działanie pomaga wyregulować pracę gruczołów łojowych, co sprawia, że włosy mniej się przetłuszczają i dłużej zachowują świeżość.

Wcierka Grow Us Tender marki Anwen
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ANWEN Grow Me Tender ziołowa wcierka rozgrzewająca

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Wcier­ka Grow Me Ten­der od ANWEN to in­ten­syw­nie dzia­ła­ją­cy elik­sir dla skó­ry gło­wy, któ­ry sta­no­wi po­łą­cze­nie si­ły na­tu­ry z no­wo­cze­sną pie­lę­gna­cją try­cho­lo­gicz­ną. Jej uni­kal­na, roz­grze­wa­ją­ca for­mu­ła zo­sta­ła opar­ta na zio­łach zna­nych ze swo­ich wzmac­nia­ją­cych i sty­mu­lu­ją­cych wła­ści­wo­ści. Mowa tu między innymi o ko­zie­rad­ce, czar­nej rze­pie, czer­wo­nej ce­bu­li, czy że­ń-sze­niu. Grow Me Ten­der marki ANWEN to praw­dzi­wa bom­ba od­żyw­cza- obec­ność hy­dro­li­zo­wa­nych pro­te­in so­jo­wych, ami­no­kwa­sów i wi­ta­min z gru­py B (w tym bio­ty­ny) wspie­ra kon­dy­cję wło­sów od na­sa­dy, na­da­jąc im si­łę do wzro­stu i od­por­ność na wy­pa­da­nie. Do­da­tek nia­cy­na­mi­du i cyn­ku PCA po­ma­ga wy­re­gu­lo­wać pro­duk­cję se­bum, co sprawia, że jest wskazana również dla osób zmagających się z nadmiernym przetłuszczaniem skóry głowy.

SYLVECO Olejowa wcierka do skóry głowy
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SYLVECO Olejowa wcierka do skóry głowy

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Ostatnią z naszych propozycji jest ole­jo­wa wcier­ka marki Sylveco. Jej formuła opie­ra się na dzia­ła­niu pię­ciu in­ten­syw­nie od­żyw­czych ole­jów ro­ślin­nych: ry­cy­no­we­go, lau­ro­we­go, musz­tar­do­we­go, a także oleju z kozieradki, czy oleju z czar­nusz­ki. Co warte podkreślenia kosmetyk marki Sylveco nie za­wie­ra żad­nych sztucz­nych za­pa­chów ani draż­nią­cych do­dat­ków, dzię­ki cze­mu jest bez­piecz­ny na­wet dla bardzo wraż­li­wej skó­ry głowy.