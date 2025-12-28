Przesuszone, zniszczone, rozdwojone końcówki najszybciej zdradzają osłabioną kondycję włosów. Pomóc może serum, które wygładza pasma bez obciążania ich. Ten kosmetyk od Neboa pokochały Polki.

Wygładza, nadaje zdrowy połysk i długotrwale chroni przed uszkodzeniami. Serum na końcówki włosów Neboa Repair&Shine przywraca pasmom zdrowy wygląd, a jednocześnie nie przetłuszcza ich i nie obciąża. Nic dziwnego, że zbiera wiele pozytywnych recenzji.

Serum na końcówki włosów Neboa Repair&Shine – kosmetyk, który robi różnicę

W lekkiej formule serum kryją się takie składniki, jak olej ze słodkich migdałów, który wygładza pasma i zapobiega ich plątaniu się, oraz olej musztardowy, który nadaje im zdrowy połysk. Co więcej: kosmetyk skutecznie chroni kosmyki przed uszkodzeniami, widocznie redukuje ich elektryzowanie się i puszenie. Wystarczy naprawdę niewielka ilość serum, by włosy stały się zdrowe i lśniące. Nakładam na wilgotne – przed suszeniem albo po stylizacji – by dodać im odrobinę blasku.

1 Serum do włosów Kup teraz

Skuteczność tego serum na końcówki potwierdzają pozytywne opinie internautek, które doceniają kosmetyk nie tylko za jego działanie, ale też za to, że w przeciwieństwie do wielu podobnych produktów, nie powoduje natychmiastowego przetłuszczania się pasm. Jest jednocześnie odżywczy i lekki, dzięki czemu daje bardzo naturalny efekt.

To już moje kolejne opakowanie serum Neboa Repair & Shine i nie zamienię go na żadne inne! Używam go od dłuższego czasu i za każdym razem jestem tak samo zadowolona z efektów. Serum przede wszystkim zachwyca swoją lekką konsystencją. Nie jest tłuste ani klejące. To serum to prawdziwy must-have w mojej pielęgnacji włosów! Już od pierwszego użycia zauważyłam, że końcówki są znacznie gładsze, bardziej miękkie i mniej podatne na puszenie się.

Piszą Polki na temat serum na końcówki od Neboa. Kosmetyk bazuje na naturalnych składnikach i jest wegański. Znajdziesz go w Rossmannie.