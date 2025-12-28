To serum do końcówek sprawia, że włosy wyglądają zdrowo. W składzie olej musztardowy
Przesuszone, zniszczone, rozdwojone końcówki najszybciej zdradzają osłabioną kondycję włosów. Pomóc może serum, które wygładza pasma bez obciążania ich. Ten kosmetyk od Neboa pokochały Polki.
Wygładza, nadaje zdrowy połysk i długotrwale chroni przed uszkodzeniami. Serum na końcówki włosów Neboa Repair&Shine przywraca pasmom zdrowy wygląd, a jednocześnie nie przetłuszcza ich i nie obciąża. Nic dziwnego, że zbiera wiele pozytywnych recenzji.
Serum na końcówki włosów Neboa Repair&Shine – kosmetyk, który robi różnicę
W lekkiej formule serum kryją się takie składniki, jak olej ze słodkich migdałów, który wygładza pasma i zapobiega ich plątaniu się, oraz olej musztardowy, który nadaje im zdrowy połysk. Co więcej: kosmetyk skutecznie chroni kosmyki przed uszkodzeniami, widocznie redukuje ich elektryzowanie się i puszenie. Wystarczy naprawdę niewielka ilość serum, by włosy stały się zdrowe i lśniące. Nakładam na wilgotne – przed suszeniem albo po stylizacji – by dodać im odrobinę blasku.
Skuteczność tego serum na końcówki potwierdzają pozytywne opinie internautek, które doceniają kosmetyk nie tylko za jego działanie, ale też za to, że w przeciwieństwie do wielu podobnych produktów, nie powoduje natychmiastowego przetłuszczania się pasm. Jest jednocześnie odżywczy i lekki, dzięki czemu daje bardzo naturalny efekt.
To już moje kolejne opakowanie serum Neboa Repair & Shine i nie zamienię go na żadne inne! Używam go od dłuższego czasu i za każdym razem jestem tak samo zadowolona z efektów.
Serum przede wszystkim zachwyca swoją lekką konsystencją. Nie jest tłuste ani klejące.
To serum to prawdziwy must-have w mojej pielęgnacji włosów! Już od pierwszego użycia zauważyłam, że końcówki są znacznie gładsze, bardziej miękkie i mniej podatne na puszenie się.
Piszą Polki na temat serum na końcówki od Neboa. Kosmetyk bazuje na naturalnych składnikach i jest wegański. Znajdziesz go w Rossmannie.