Niewielka buteleczka tego serum skrywa cenne witaminy i składniki aktywne, które regenerują zniszczone włosy i chronią je przed utratą nawilżenia. To idealny sposób na przesuszone końce i pasma pozbawione blasku.

Kosztuje niespełna 8 zł, a daje efekt zdrowych, lśniących włosów. To serum nieprzypadkowo jest jednym z najbardziej lubianych kosmetyków do pielęgnacji. Zamknięta w małej buteleczce receptura zawiera wyłącznie starannie dobrane komponenty, bez zbędnych dodatków. Dzięki temu wygładza pasma, scala rozdwojone końcówki i zapewnia satynowy połysk.

Serum do włosów Bioelixire Jedwab + Witamina A – jak działa?

Odżywcze serum do włosów Bioelixire Jedwab + Witamina A skutecznie regeneruje zniszczone kosmyki i przywraca im zdrowy wygląd. To zasługa hydrolizowanego jedwabiu – luksusowego składnika, który otula włos, wzmacnia go i wygładza. Bazą formuły są silikony, które tworzą na powierzchni pasm ochronny film, ale nie obciążają ich. Ponadto recepturę wzbogacono o kompleks witamin A + E o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Wystarczy kilka kropel tego serum, by nawilżyć włosy, nadać im piękny połysk i uzdrowić przesuszone końcówki. Ponadto kosmetyk ma poprawiać tempo wzrostu kosmyków i chronić je przed promieniowaniem UV dzięki filtrom.

Opinie o serum z jedwabiem Bioelixire – co piszą o nim Polki?

Niedrogie, a skuteczne – tak w skrócie można podsumować serum do włosów Bioelixire z jedwabiem. Potwierdzają to opinie Polek, które oceniły kosmetyk na 4,8/5 przy ponad 500 oddanych głosach.

Rewelacja Poprawia kondycję włosów. Naprawia zniszczone końcówki. Pomaga przy suchych, rozjaśnionych końcówkach

To tylko niektóre z wielu recenzji produktu. W regularnej cenie kosztuje on zaledwie 8 zł.