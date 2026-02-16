Ten szampon nie tylko dokładnie oczyszcza skalp, ale też pielęgnuje włosy już podczas mycia. Jego nawilżająca formuła z kwasem hialuronowym eliminuje puszenie się pasm i przywraca im zdrowy blask.

To idealny wybór do włosów suchych, matowych i pozbawionych witalności. Ten szampon nawilża kosmyki już w pierwszym etapie codziennej pielęgnacji. Jego wyjątkowe właściwości to zasługa starannie dobranych składników odżywczych.

Szampon nawilżający włosy: Kerastase Glow Absolu nadaje pasmom aksamitny połysk

Szampon Kerastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze to solidny zastrzyk nawilżenia dla włosów. W składzie ma kwas hialuronowy, który długotrwale chroni kosmyki przed przesuszeniem i olejek z dzikiej róży, który wygładza pasma, zamyka łuski włosowe i nadaje im nieporównywalny połysk. Największą różnicę robi zawarty w nim kwas glikolowy – komponent do niedawna znany głównie z pielęgnacji skóry. To on nadaje kosmykom połysk i sprawia, że pięknie odbijają światło.

Po nałożeniu na włosy formuła szamponu zamienia się w gęstą, kremową pianę, która nie tylko dokładnie myje, ale też wzmacnia pasma. Po myciu stają się one aksamitnie miękkie, wygładzone i lśniące.

1 Szampon Kerastase Gloss Absolu Kup teraz

Jak Polki oceniają szampon Kerastase Glow Absolu?

Mimo stosunkowo wysokiej ceny szampon Kerastase Glow Absolu zdobywa coraz większe uznanie Polek.

Nie tylko pięknie pachnie, ale przede wszystkim nadaje włosom olśniewający połysk i odżywia je. Najlepszy jaki miałam do tej pory. Włosy po nim są piękne, błyszczące i gładkie. Szampon pomógł mi na rozdwojone końcówki i wyraźnie zmniejszył puszenie się włosów po myciu.

Czytamy w opiniach na jego temat.