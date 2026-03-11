Ten szampon łagodnie oczyszcza skórę głowy i pielęgnuje włosy już podczas mycia. Receptura z ekstraktem z mango to prawdziwa bomba witamin dla przesuszonych pasm. „Nie spodziewałam się takiego efektu, włosy są miękkie, jedwabiście gładkie i nawilżone.” – piszą na jego temat Polki.

Ma wegańską formułę bez SLS-ów, ale świetnie się pieni i dokładnie oczyszcza skalp. Ten odżywczy szampon pozostawia włosy aksamitnie gładkie, ułatwia ich rozczesywanie i długotrwale chroni przed wolnymi rodnikami. To idealna baza codziennej pielęgnacji.

Sessio Hair Vege Cocktail – jak działa odżywczy szampon z wyciągiem z natki pietruszki?

Działa niczym odżywczy koktajl dla włosów bogaty w witaminy, kwasy tłuszczowe i antyoksydanty. Wegański szampon Sessio Hair Vege Cocktail bazuje na starannie dobranych, naturalnych składnikach, takich jak:

ekstrakt z mango, który intensywnie nawilża i zmiękcza włosy oraz pomaga regenerować ich strukturę,

wyciąg z natki pietruszki, który wspiera równowagę skóry głowy i chroni pasma przed wolnymi rodnikami.

Formuła kosmetyku pozbawiona jest potencjalnie drażniących substancji. Zawiera wyłącznie łagodne komponenty myjące, które pozwalają dokładnie oczyścić skórę głowy bez podrażnień i dyskomfortu. Koniec z uczuciem swędzenia po myciu. Ponadto szampon pielęgnuje kosmyki, nadaje im satynową miękkość, nawilża i przywraca zdrowy wygląd.

Opinie o szamponie Sessio Hair Vege Cocktail – co sądzą Polki?

Szampon Sessio Hair Vege Cocktail z wyciągiem z natki pietruszki nieprzypadkowo stał się ulubieńcem wielu Polek. W serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,8/5 przy blisko 1000 oddanych głosów. Wiele mówią też opinie internautek.

Nie podrażnia skóry głowy, a włosy wyglądają na zdrowe i zadbane. Jeden z najlepszych szamponów, jakie dotychczas używałam. Włosy wyglądają na zadbane, są takie lśniące i miłe w dotyku. Koi i nawilża skórę głowy, przywraca włosom włosom piękny, zdrowy wygląd.

To tylko niektóre z wielu recenzji. Polki pokochały kosmetyk za odżywcze właściwości, kojące działanie i przyjemność stosowania. W regularnej cenie za szampon zapłacimy ok. 18 zł.