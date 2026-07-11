To lato należy nie tylko do złotych refleksów i odcieni blondu. Na prowadzenie w rankingu najmodniejszych koloryzacji wysuwa się kolor mocha brown – głęboki, wielowymiarowy brąz, który idealnie wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu. Komu pasuje i jak poprosić o niego w salonie? Odpowiadamy.

Mocha brown – co to za kolor włosów?

Mocha brown to stonowany, czekoladowo-kawowy brąz, który wyróżnia się wielowymiarowością, miękką głębią i zdrowym połyskiem. To odcień o bardzo subtelnych przejściach tonalnych, bez wyraźnego kontrastu. Budują go delikatne, karmelowe lub złociste refleksy, które sprawiają wrażenie rozjaśnionych przez słońce. Nie jest tak chłodny, jak kolor espresso, ale też nie tak ciepły jak brąz orzechowy. Właśnie dlatego uchodzi za niezwykle harmonijny i z klasą.

Dlaczego odcień mocha brown w koloryzacji włosów zyskuje na popularności?

Rosnące zainteresowanie tym odcieniem brązu wpisuje się w szerszy kontekst powrotu do koloryzacji, które przywracają pasmom zdrowy wygląd i luksusowy połysk. W świecie beauty coraz wyraźniej widać zwrot ku naturalności, dlatego zamiast rozjaśniać włosy na wakacje, warto je przyciemnić, dodać im głębi i blasku.

Komu pasuje mocha brown? Ten kolor włosów może podkreślić urodę

Mocha brown to odcień idealny dla naturalnych brunetek i szatynek, ale nie tylko. Z powodzeniem mogą postawić na niego również blondynki, którym marzy się neutralny bronde. Najważniejsze, by dopasować tonację koloru do typu urody. Mocha brown może mieć złociste i karmelowe refleksy, ale też bardziej neutralne – mleczne i kremowe tony.

Włosy mocha brown – jak poprosić o nie w salonie?

Pomóc mogą zdjęcia referencyjne, ale warto też podkreślić, że marzymy o głębokim, czekoladowo-kawowym brązie bez rudawej poświaty. Dobrze dodać, że zależy nam na wielowymiarowym efekcie z refleksami, a nie płaskiej farbie na całej długości. Dzięki temu pasma będą odbijać światło przy każdym ruchu.