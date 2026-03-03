Dogłębnie odżywia, wygładza i nadaje pasmom zdrowy połysk. Ten olejek do włosów to złoto zamknięte w małej buteleczce. Bogata w składniki odżywcze receptura nieprzypadkowo zyskała ogromne uznanie Polek.

Dobry olejek do włosów to kosmetyk wielozadaniowy. Z jednej strony odżywia kosmyki od wewnątrz, z drugiej – widocznie poprawia ich wygląd. Właśnie tak działa preparat od cenionej marki Kérastase. „Najlepszy olejek, jaki miałam” – piszą o nim internautki.

Olejek do włosów Kérastase Elixir Ultime L’huile Originale – jak działa?

Kérastase Elixir Ultime L’huile Originale to bogaty w cenne, roślinne komponenty, rewitalizujący olejek do włosów, który przywraca pasmom witalność i blask. Zamknięta w szklanym flakonie złota receptura bazuje na trzech olejach o silnych właściwościach pielęgnacyjnych.

Olej z kamelii japońskiej skutecznie wygładza i rozświetla pasma.

Olej marula intensywnie odżywia i naprawia nawet bardzo zniszczone kosmyki.

Olej kameliowy nadaje włosom elastyczność, miękkość i połysk.

Kosmetyk nie tylko sprawia, że włosy wyglądają zdrowiej, są lśniące i mocniejsze, ale też bardziej podatne na zabiegi stylizacyjne i mniej skłonne do puszenia się. Można go stosować o dowolnej porze – czy to przed suszeniem lub prostowaniem, czy w ciągu dnia. Co więcej: wystarczy kropla, by uzyskać pożądany efekt.

Opinie o olejku Kérastase Elixir Ultime L’huile Originale

O cudownych właściwościach olejku Kérastase najwięcej mówią opinie Polek, które pokochały ten preparat za jego działanie.

Mam delikatne włosy, które czasami się puszą, ale po kilku kroplach stają się gładkie i lśniące. To dla mnie mały luksus na co dzień. Używam tego olejku od kilku tygodni i jestem zachwycona. Włosy są wyraźnie gładsze, bardziej lśniące i nie puszą się.

Piszą o swoich doświadczeniach internautki. Kosmetyk idealnie sprawdza się jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji, szczególnie przy włosach zniszczonych, przesuszonych czy pozbawionych witalności.