W koloryzacji coraz częściej chodzi o uzyskanie maksymalnie naturalnego efektu, który wygląda elegancko przez długie miesiące i nie wymaga częstego odświeżania. Nic dziwnego, że popularność zyskuje ghost blonde – odcień, w którym refleksy są prawie niewidoczne, a jednak robią różnicę.

Powrót do natury w świecie urody już dawno stał się faktem. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydy na rzecz naturalnego manicure, a make-up no make-up nieustannie święci triumfy. Potrzeba powrotu do naturalnego wyglądu wpływa też na trendy w koloryzacji. Jednym z wiodących jest w tym sezonie ghost blonde – odcień, który urzeka subtelnością i nie wymaga częstych wizyt w salonie.

Ghost blond – co to za koloryzacja?

Ghost blond to delikatna koloryzacja, która polega na subtelnym rozświetleniu włosów dzięki prawie niewidocznym jasnym refleksom. Pasemka są cienkie i rozmieszczone w taki sposób, by płynnie łączyć się z naturalnym kolorem. Dzięki temu efekt wygląda łagodnie, bardziej harmonijnie, świeżo i elegancko.

To, co wyróżnia ghost blonde, to brak wyraźnego kontrastu pomiędzy bazą a jaśniejszymi kosmykami. Celem jest uzyskanie muśnięcia słońcem, wielowymiarowości, głębi i niewidzialnych przejść pomiędzy odcieniami.

Dlaczego ghost blonde znów jest modny?

Ghost blonde doskonale wpisuje się w ogólną tendencję powrotu do natury i minimalizmu. To sposób na to, by odświeżyć kolor włosów i dodać mu blasku bez radykalnych zmian. Poza tym pozwala uniknąć częstych wizyt w salonie fryzjerskim. Fakt, że nie widać, gdzie dokładnie kończy się naturalny odcień pasm, a zaczynają refleksy, sprawia, że odrost jest prawie niewidoczny.

Ghost blonde – dla kogo będzie dobrym wyborem?

Ta koloryzacja to idealny wybór dla osób, które chcą rozświetlić swój naturalny kolor włosów w subtelny sposób, bez wyraźnego kontrastu i odcinającego się odrostu. Wspaniale sprawdzi się u naturalnych blondynek, ale nie tylko. Ghost blonde może pięknie wyglądać na pasmach w odcieniach jasnego i ciemnego brązu. Wystarczy, że odpowiednio dopasujemy tony jaśniejszych pasemek do bazy.

Jak uzyskać efekt ghost blonde?

Kluczem do uzyskania tego efektu jest precyzyjne rozmieszczenie refleksów i dopasowanie ich koloru do natury. Najczęściej wykorzystuje się do tego technikę baleyagu, która umożliwia rozjaśnienie jedynie wybranych kosmyków. Ważne, by pasemka były jaśniejsze o maksymalnie dwa tony od naturalnego koloru włosów. Taka koloryzacja pozwala uniknąć widocznego kontrastu. Aby całość wyglądała świeżo i luksusowo, a odrost nie był widoczny, najlepiej rozjaśniać pasma przy twarzy oraz na długości.