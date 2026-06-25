Marka L’Oréal Professionnel, we współpracy z influencerką Marcysią Ryskalą oraz warszawską restauracją Toast, przygotowała limitowaną propozycję, która łączy świat pielęgnacji włosów z kulinarnymi inspiracjami. Efektem tej współpracy jest autorskie „Smoothie by Marcysia”, dostępne od 16 czerwca do 7 lipca.

To projekt, który pokazuje, że doświadczenia beauty mogą wykraczać poza łazienkową półkę z kosmetykami i stać się częścią letnich rytuałów – spotkań z przyjaciółmi, miejskich spacerów czy chwil spędzonych na odkrywaniu nowych smaków.

Cytrusowa kompozycja inspirowana pielęgnacją

Za recepturę smoothie odpowiadają Marcysia Ryskala oraz zespół restauracji Toast. W napoju znalazły się między innymi cytryna, limonka, grapefruit, banan, jabłko, świeży szpinak, pietruszka, imbir i kokos. Starannie dobrane składniki tworzą lekką, orzeźwiającą kompozycję, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat.

Inspiracją dla smaku były charakterystyczne cytrusowe nuty zapachowe maski Metal Detox – jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów pielęgnacyjnych L’Oréal Professionnel.

Wakacyjna pielęgnacja włosów w ekspresowym wydaniu

Choć smoothie stanowi najbardziej zmysłowy element kampanii, główną bohaterką pozostaje właśnie maska Metal Detox. W okresie letnim włosy są szczególnie narażone na działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wilgoci czy zmiennej jakości wody podczas podróży. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na ich kondycję, zwiększając podatność na przesuszenie i łamliwość.

Maska została opracowana z myślą o szybkiej i skutecznej pielęgnacji. Już po jednej minucie pomaga wygładzić włókna włosów, intensywnie je nawilża oraz ogranicza ich porowatość¹, pozostawiając pasma bardziej miękkie, odżywione i pełne blasku.

Świat beauty a doświadczanie

Nowa współpraca pokazuje, że współczesny świat beauty coraz częściej opiera się na emocjach i doświadczeniach. L’Oréal Professionnel zaprasza odbiorców do odkrywania marki w nieoczywisty sposób – poprzez smak, zapach i atmosferę letnich spotkań.

Naturalnym partnerem projektu została Marcysia Ryskala, której estetyka i styl życia od lat inspirują społeczność zainteresowaną pielęgnacją, modą i codziennym wellbeingiem. Wspólnie z restauracją Toast stworzyła propozycję, która oddaje lekkość wakacyjnych miesięcy i zachęca do celebrowania drobnych przyjemności.

Limitowane „Smoothie by Marcysia” będzie serwowane w restauracji Toast przy ul. Targowej 76 w Warszawie od 16 czerwca do 7 lipca. To okazja, by w niecodzienny sposób doświadczyć połączenia świata beauty z kulinarną kreatywnością i przekonać się, że letnia pielęgnacja może inspirować znacznie szerzej niż tylko w domowym rytuale.

¹ Dotyczy działania maski Metal Detox zgodnie z wynikami badań producenta.

Materiał promocyjny marki L’Oréal Professionnel.